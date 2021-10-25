Свєтной звинуватив у трагедії людей, які недбало та непрофесіонально працювали у той день. За зброю в команді відповідала 24-річна дівчина.

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Він стояв поруч, коли Болдуїн вистрелив

Трагічний постріл не лише вбив українку, але і поранив режисера Джоела Соуза. Свєтной у той момент стояв поруч.

Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку, чому це сталося. Я вважаю, що маю на це право,

– запевнив колега українки.

Свєтной впевнений в тому, що працівники на майданчику поводились халатно. Зброю, мовляв, не перевірили.

"Халатність в тому, що людина, яка зобов'язана була перевірити зброю на майданчику, цього не зробила. Людина, яка мала сказати, що на майданчику заряджена зброя, цього не зробила. Людина, яка мала перевірити цю зброю перш ніж принести її на майданчик і цього не зробила. І в результаті смерть людини", – висловився він.

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Свєтной: Не може 24-річна дівчина відповідати за зброю

За словами чоловіка, в усіх департаментах були професіонали, окрім того, що відповідає за зброю.

Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом в цій справі. Не може її однолітка, подруга по школі, двору, інстаграму або ще будь-чого бути професіоналом в цій справі,

– вважає Свєтной.

Пояснив свої слова тим, що професіонали мають провести на майданчику не один десяток років.

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