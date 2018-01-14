МЗС України поставило Росію в один ряд з Лівією та Сирією, куди українцям не варто їхати

Міністерство закордонних справ України застерігає українців від поїздок до п’яти країни, де дипломатичні консульства нашої держави будуть обмежені у наданні допомоги за потреби.

У перелік потрапили Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Його опублікував державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць на своїй сторінці у Twitter.

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"Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе", – написав дипломат.

Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе, як у цьому лівійському випадку https://t.co/62iPueldt6 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 14 січня 2018 р.

Нагадаємо, Державний департамент США у рекомендаціях для американців, що подорожують, порадив їздити до України з обережністю, а від поїздок до Росії – утримуватися.