МЗС України поставило Росію в один ряд з Лівією та Сирією, куди українцям не варто їхати
19:49, 14 січня 758 Читать новость на русском
Міністерство закордонних справ України застерігає українців від поїздок до п’яти країни, де дипломатичні консульства нашої держави будуть обмежені у наданні допомоги за потреби.
У перелік потрапили Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Його опублікував державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць на своїй сторінці у Twitter.
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"Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе", – написав дипломат.
Нагадаємо, Державний департамент США у рекомендаціях для американців, що подорожують, порадив їздити до України з обережністю, а від поїздок до Росії – утримуватися.
Джерело: 24 Канал
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