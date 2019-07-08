На сесії ЮНЕСКО вилучили пропагандистську літературу Росії щодо України: деталі

На 43-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка відбулась азербайджанській столиці Баку, заборонили розповсюджувати спеціальний випуск вісника комісії Росії у справах ЮНЕСКО.

У ньому об’єкт всесвітньої спадщини "Давнє місто Херсонес Таврійський та його хора" Росія презентує як об’єкт культурної спадщини Російської Федерації. Та навіть вже встигла роздати примірники. І це при тому, що у 2016 році Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури визнала українським музей-заповідник Херсонес Таврійський, який розташований в окупованому Севастополі.

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Посол України в Азербайджані Владислав Каневський повідомив, що завдяки делегації України, посольству України та азербайджанським дипломатам вісник країни-агресора вилучили.

43 сесія #UNESCO у Баку крім розгляду важливих питань, «відзначилася» порцією чергової російськоі пропаганди. Херсонес (Крим) чомусь став рос-им об’єктом Всесвітньої спадщини. Завдяки делегації України, ПУ і колегам незаконну продукцію вилучено #StopFake #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/xJjqI2v8pj — Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) 5 липня 2019 р.

Важливо! Російські окупанти на анексованому півострові хоч і привласнюють українські культурно-історичні об’єкти, проте зовсім про них не дбають. Натомість, буквально за рік трапилась ціла низка інцидентів з ними: впали колони античного Пантікапея, затопило Воронцовський палац, загинули найстаріші віялові пальми в Алупкинському парку.



Від початку анексії Криму Росія вивезла в Ермітаж частину колекції з Херсонеса Таврійського та інших музеїв окупованого півострова. Крім того, російська влада Севастополя планувала замінити плитку в Херсонесі на "більш сучасну".

Що відомо про Херсонес? Це – давньогрецький поліс, що розташований в південно-західній частині Криму. Дата його заснування: 422 – 421 рік до нашої ери.



В античну епоху Херсонес став важливим торговельним, ремісничим і політичним центром південно-західного узбережжя Криму.



23 червня 2013 року Херсонес Таврійський був включений в список світової спадщини ЮНЕСКО. До списку також внесли й хору – сільськогосподарську округу навколо Херсонеса.





Херсонес Таврійський