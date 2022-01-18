У 2014 – 2015 роках нас би неабияк потішила б ця новина, бо ми не могли "викурити" їх із посольства. Однак у 2022 році це вже трохи насторожує.

Цікаво Це шантаж, – військовий експерт про вивезення російських дипломатів з України

Інформація з'явилася на сторінках авторитетного видання The New York Times, тому вона не схожа на вкид.

Зібрали речі ще кілька тижнів тому

Однак, за інформацією того ж таки видання, Росія почала евакуйовувати своє посольство у Києві за тиждень до інтенсивних дипломатичних перемовин – через нарощування російських військ на українському кордоні.

Тобто виходить, що речі вони збирали ще кілька тижнів тому.

Водночас посилається The New York Times на високопоставленого співробітника Служби безпеки України, який і повідомив їм, що 5 січня 18 людей (переважно діти та дружини російських дипломатів) сіли в автобуси і вирушили до Москви.

Повний випуск "Такі справи" за 18 січня: дивіться відео



Після цього до Москви зі Львова та Києва виїхали ще приблизно 30 людей, а дипломатам у Харкові та Одесі наказали підготуватися до виїзду з України. З чим саме пов'язана ця "евакуація" – не зазначається.

Що говорять в Росії

В Росії теж знають букви. Там прочитали статтю і заявили, що нікого не забирали, а їхнє посольство, зокрема у Києві, працює у штатному режимі.

До речі! Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Росії.

Ми б були не ми, якби повірили на слово Кремлю. Тому на всяк випадок вирішили перепитати ще й у нашого МЗС, що ж насправді відбувається.

Там відповіли, що не отримували ні від російської сторони жодної інформації про "евакуацію" співробітників дипустанов, ні від жодної іншої. Бо наразі можна побачити і такі теорії змови у соцмережах.



МЗС України не отримувало інформацію про "евакуацію" дипломатів / Фото "Корреспондента"

Зокрема от у закритій групі Exіpats in Kyiv користувач під ніком "Гійом Домбровський" написав, що чув від друга з Великої Британії, що посольство готує евакуацію.

Детальніше читайте тут МЗС України відреагувало на інформацію про евакуацію російських дипломатів

Як пояснили у нашому МЗС, не з України, ні Україна поки не планує евакуйовувати своїх дипломатів, зокрема і з Росії.

Розслаблятися зарано

Але остаточно видихати і розслаблятись ще зарано, бо ситуація дуже серйозна. Новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц подивився на загрози, які несе в собі Росія для України і сказав, що за будь-яке військове втручання Кремль заплатить високу ціну.

Це – чіткий меседж не лише від Німеччини, а й від Європейського Союзу і НАТО.

Водночас Німеччина, обіцяючи стати на сторону України у війні проти Росії, забороняє британським літакам використати своє небо для перевезення військової допомоги Україні.

Про що мовиться Два британські літаки C-17, які перевозили озброєння в Україну, були змушені Два британські літаки C-17, які перевозили озброєння в Україну, були змушені облітати повітряний простір Німеччини після того, як та ж таки Німеччина відмовилася постачати оборонну зброю в Україну.

"Листи щастя" від Росії

Здається, це все, що вам необхідно знати про європейську дипломатію. Ситуацію там вже встигли прокоментувати. Кажуть, що вся схема з обльотами – звичайне непорозуміння.

Мені ж хочеться тішити себе надією, що справа таки не в нас, а так Німеччина дає останній шанс Москві одуматися і сісти за нормандський стіл перемовин.

Вони туди не спішать – дуже зайняті. Конкретно зараз тим, що сидять і переписують під копірку "листи щастя", які потрібно розіслати потім 20 своїм знайомим. Мовиться там про те, що жодних провокацій Росія нібито не планує і нападати на Україну, хто б там що не говорив, не збирається.

Було ще щось про "державний переворот" в Україні у 2014 році, який "підтримали та організували США". Такі заяви навіть не переказуватиму, бо в цивілізованому суспільстві це не етично робити.

Але нагадаю! Про провокації з боку Росія у США заговорили, коли переговори представників Кремля з НАТО, США та ОБСЄ не увінчалися успіхом. Тоді ж у США навіть припустили, що для того, аби вдатися до ескалації конфлікту, Росія може напасти сама на себе.

У Євросоюзі – стурбовані

Або ж обстріляти окуповані території (які вони вважають своїми) і видати це за вторгнення українських військ і наших європейських партнерів.

"Про свої території" на 8 рік війни у ЄС заговорили про загрозу фактичного приєднання окупованого Донбасу до Росії. Там не на жарт стурбовані тим, що східні райони все далі віддаляються від України, стаючи все ближче до Росії.

Про це зокрема на засіданні Європарламенту в Страсбурзі повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він почув те, про що ми говоримо вже не перший рік – щоразу, коли просимо допомоги у Європи.



У Євросоюзі стурбовані агресією Росії / Фото Getty Images

Коли Володимир Путін лише став президентом та набирав силу, Захід не протистояв йому, адже не бачив загрози. Однак його недооцінювали, а тому зараз зупинити президента Росії намагається вже весь світ.

Таку думку в нашому ефірі висловив відомий шахіст і російський опозиціонер Гаррі Каспаров. З цим, визнайте, важко не погодитись.

Повне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим: дивіться відео



Сподіваюсь, що цю його тезу в Європі почують раніше, ніж через 8 років. Принаймні, ми для розголосу зробили все, що в наших силах.

За словами генерал-лейтенанта Залужного, ми зробили величезний крок на зближення з НАТО і на формальному рівні вже опанували понад 300 їхніх стандартів. Мовиться насамперед про:

спрощення процедур;

відкидання усього радянського.

Практичні поради у брошурі

На всяк випадок в Україні створили брошуру з практичними порадами, як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни. Вона містить як практичні поради, які враховують український та іноземний досвід, так і рекомендації з інформаційної безпеки. Там зібрали максимум інформації:

як підготуватися вдома;

що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій;

як не стати жертвою дезінформації;

що робити після отримання сигналу "Увага всім";

що покласти у "тривожну валізу".

В оновленій "тривожній валізі", крім документів і копій документів, радять тримати ще й зарядні пристрої для телефонів, щоб ваші рідні та близькі могли з вами зв'язатися. Здавалося б, банальні і прості речі, але у моменти паніки можуть просто вилетіти з голови.

Сценарії військових дій від Київської школи економіки

Наша Київська школа економіки також прикинула сценарії можливих військових дій Росії проти України і того, як вони можуть вплинути на бізнес і як бізнесу до них підготуватися.

Перший – обмежений

Мовиться про той, який маємо і зараз. Його супроводжуватимуть інформаційні кампанії з метою дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію і внести невизначеність у бізнесоперації, щоб відлякати наших торгових партнерів і ті, відповідно, не вкладали в Україну гроші.

Другий – розширений

Відповідно до нього, зона географічного ризику пролягає через:

Харків;

Суми;

Маріуполь;

Херсон;

Одесу.

Цей сценарій вже може містити спроби Росії дестабілізувати різні регіони за межами зони конфлікту на Донбасі, але обмежуватися залякуванням або локальними операціями без глибокого вторгнення на територію України.

Під час третього повномасштабного сценарію Росія може швидко перейти від слів до діла.

Четвертий – оптимістичний

Тут всі карти в руках наших західних партнерів. Якщо їм вдасться довести Росії, що ціна потенційного військового вторгнення для неї буде більшою, ніж потенційні вигоди, то можемо мати і такий сценарій.

Зауважимо! Там є і конкретні кроки, які потрібно робити бізнесу вже зараз, щоб жоден зі сценаріїв не застав їх несподівано: починаючи від банального – не відкривати сумнівні посилання, які надходять вам на пошту або у соцмережі, щоб не занести вірус, до стрес-тестів з безпеки, щоб підготуватися до можливих кіберзагроз.

Протитанкова зброя – для України

Якщо загроза буде не "кібер", а реальною, на цей випадок у нас є протитанкове озброєння з Лондона. Найкраще у світі для бою в місті, аналогів якого не має у Росії. Згідно з даними на сайті розробника Saab, з моменту включення до моменту захоплення мети та пуску, досить максимум 5 секунд. Це – раз.

Приблизно 20 вертольотів Мі-17 і Мі-8 із США – ті, які свого часу належали військово-повітряним силам Афганістану. Це – два.

Техніка з конвеєра "Укроборонпрому" – це три. У 2021 році підприємство збільшило обсяг виробництва за контрактами на 24%. Найбільше виготовили:

авіаційної техніки та обладнання;

високоточної зброї та продукції.

Все це – необхідне нам, щоб захищатися від "братнього народу" і його союзників. Все це на тлі того, що зараз майже всі російські ЗМІ ретранслюють заяву Олександра Лукашенка про те, що Київ нібито концентрує війська на кордоні з Білоруссю.

Також читайте Україна на кордоні з Білоруссю будує вертолітні майданчики: для перекидання резерву

Водночас не просто війська, а "підрозділи Національної гвардії з "націоналістів-радикалів". А ми думали, що вигадки Росії про розміщення на Сході України хімічних компонентів та військових з іноземних ПВК – це було дно. Воно, як з'ясувалось, трохи глибше – намацали його у Білорусі.