Усе НАТО – у Кримській платформі, Україна евакуювала людей з Кабула: головні новини 21 серпня

Остання країна НАТО підтвердила участь у Кримській платформі. Український літак знову евакуював людей з Кабула. Володимир Зеленський підписав санкції проти Ігоря Гужви й Анатолія Шарія. Іспанія не впустила військовий корабель Росії у свій порт. А на Закарпатті стався вибух на автозаправці. Такими були головні новини суботи, 21 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Країни НАТО долучилися до Кримської платформи

Джерело: фейсбук Дмитра Кулеби

Усі 30 країн НАТО підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня.

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Реакція Росії на недопуск своїх кораблів

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Іспанії не допустити у порт кораблі військово-морських сил Росії нібито суперечить декларації про стратегічне партнерство.

Витік сюжету про недопуск кораблів Росії у порт Сеута, схоже, демонструє рівняння Мадриду на русофобське крило НАТО,

– заявили у МЗС Росії.

Чому Іспанія не впустила судна

Росія спрямувала прохання про вхід суден у порт ще на початку літа. Кораблі мали зупинитися на дозаправлення та технічне обслуговування. Однак іспанське МЗС попросило надати інформацію про маршрут та мету плавання. Москва не відповіла, тому Мадрид не відреагував на прохання на захід у порт.

Вибух на заправці на Закарпатті

Раніше російські судна зупинялися у Сеуті досить часто. Це викликало обурення союзників Іспанії у НАТО та Євросоюзі. Європарламент просив іспанський уряд пояснити, наскільки така співпраця з росіянами узгоджується з санкціями ЄС.

Джерело: ДСНС

У Хусті на одній з автозаправних станцій стався вибух газоповітряної суміші. Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 11:15.

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Є постраждалі внаслідок вибуху

Після вибуху займання не відбулось. Проте постраждалих все ж уникнути не вдалось. До лікарні госпіталізували 2 людей. На місці працювали правоохоронні органи. Слідчі встановлюють, що спричинило вибух.



Проводять розслідування щодо причин аварії / Фото ДСНС