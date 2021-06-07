Це трапилося приблизно о 16:30 годині 7 травня. Потерпілого госпіталізували, але згодом він помер у лікарні.
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Що відомо про вбивство
- Напад здійснили біля готелю "Парма".
- Зловмисник стріляв у груди та голову.
- Про це журналістам розповіли анонімні джерела в правоохоронних органах.
- Офіційно цю подію в поліції Одещини поки не прокоментували.
- Як пише "Бессарабія Інформ", за рогом від місця нападу розташовується відділок поліції.
- Правоохоронці вже працюють на розі, де це трапилося.
Василь Паніогло, якого застрелили на Одещині / Фото телеграм-каналу "Новини Одеса"
Що відомо про вбитого
У 1990 та 2000 роках "Паня" був членом злочинного угруповання Василя Маріянчука на прізвисько "Бухгалтер". А в момент загибелі Паніогло входив до кримінального угруповання Олега Попеску, який також відомий, як "Румун". Угруповання було своєрідним "південним крилом" банди "Бухгалтера".
Банда Маріянчука зробила кілька гучних замовних вбивств:
- головного редактора "Вечірньої Одеси" Бориса Дерев'янка,
- голови одеського господарського суду Бориса Віхрова,
- президента компанії "Біпа-Мода" Аркадія Табачника,
- соратників і друзів колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца – Сергія Варламова та Ігоря Свободи.