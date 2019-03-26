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      Окупанти Криму оголосили вирок журналісту, що критикував Росію та підтримував Україну

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      Євген Гайворонський
      Євген Гайворонський / Соцмережі

      В окупованому Кремлем Криму так звані "правоохоронці" затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського. Причина – нібито той мав наркотики. Сталося це 26 березня. Того ж дня відбувся над ним суд.

      Затримання та суд над Гайворонським: деталі

      Як розповіли знайомі представника ЗМІ, того ж дня над ним мав відбутися суд, передає ресурс "Крим. Реалії".

      Дивіться також: Як проросійська влада Криму ліквідує незалежних журналістів

      "Він мені подзвонив кілька годин тому. І дуже коротко сказав: "У мене є один дзвінок. Затримали. Закидають наркотики". Я, звісно, поставила питання, які. Він сказав: "Анабіоіди (імовірно, журналіст мав на увазі канабіноїди, що у природі зустрічаються у рослинах родини конопляних і є діючими речовинами гашишу та марихуани – 24 канал). О 15:00 за місцевим часом у мене суд. У міському суді Ялти", – зазначила знайома Гайворонського.

      За інформацією місцевого ресурсу "Кримінформ", так званий "мировий суд у Ялті" розглянув протокол про адміністративне порушення та наклав на Гайворонського адміністративний арешт терміном на 12 діб.

      Журналісту закидають вживання наркотиків. Як переконує видання, Гайворонський погодився пройти медогляд, і відповідно до результатів експертизи, в його організмі нібито були наркотичні речовини.

      Також суд зобов'язав представника ЗМІ пройти діагностику та лікування від наркотичної залежності. Якщо він ухилитиметься від цього, йому загрожує адміністративна відповідальність. Проходитиме Гайворонський лікування у Ялтинській міській лікарні №2.

      Чому Гайворонського звільнили з останнього його місця роботи

      Раніше журналіст працював у кількох кримських виданнях, а останнім його місцем роботи севастопольський інформаційний сайт "Примечание". За словами представників ресурсу, він працював тут як позаштатний автор: надсилав до редакції матеріали на злободенні та гостросоціальні теми з життя Ялти, які часто допомагали знайти справедливість.

      Водночас у ЗМІ кажуть, що чоловік вів досить активне життя в соціальних мережах і деякі його дописи містили критику окупаційної влади Криму. За словами редакції сайту, раніше Гайворонський називав себе патріотом Росії, але після обшуків у його квартирі, вислови журналіста різко стали проукраїнськими (кримські видання повідомляють, що він публікував в соцмережах низку матеріалів на підтримку чинної української влади та образи на адресу представників кримської та російської влади, зокрема президента Росії Володимира Путіна – 24 канал).

      Крім того, у "Кримінформі" стверджують, що на засіданні суду Гайворонський пред'явив російський паспорт, хоча раніше заявляв про його знищення. Також він відмовлявся від будь-яких пояснень за фактом порушення, посилаючись на російську Конституцію.

      Проросійська позиція Гайворонського щодо Криму у ефірі пропагандистського каналу: дивіться на відео з 40 секунди

      "Офіційно заявляємо, що більше Євген Гайворонський на сайті "Примечания" не публікується. З 18 березня 2019 року співробітництво з ялтинським автором офіційно припинено, про що повідомив редактор інтернет-видання Віктор Ядуха", – додали на ресурсі.

      Читайте також: Окупанти затримали двох активістів на адмінкордоні з Кримом

      Що відомо про обшук у Євгена Гайворонського

      Російські силовики провели обшук у його квартирі в Ялті 6 березня. За словами російського активіста Іллі Большедворова, це була постанова так званого "Київського районного суду Сімферополя".

      "У нього вилучили документи, електронну техніку, телефон, комп'ютер. Все, що може бути носієм інформації. Зараз він перебуває на волі. Ніхто його не затримував. Возили на медичний щодо виявлення наркотиків і алкоголю. Нічого не знайшли. Офіційні причини обшуку у Гайворонського для мене поки є невідомими", – підкреслював він.

      Большедворов додав, що після цього Гайворонський звернувся зі скаргою до Слідчого комітету Росії та російську прокуратури на "незаконні дії співробітників "поліції".

      Що ще відомо про Євгена Гайворонського? Народився він у Донецьку, де й закінчив журналістський факультет одного з закладів вищої освіти. Після займався у місті журналістською діяльністю. У Ялті живе кілька років. Раніше працював прес-секретарем в місцевій проросійській громадській організації Народна єдність". Її активісти в березні 2014 роки збирали підписи за проведення так званого "референдуму" про "приєднання" Криму до Росії. Згодом був співробітником кількох проросійських кримських видань. Останнє його місце роботи, севастопольський сайт "Примечания" називають опозиційним, оскільки той критикує місцеву владу.

      На початку лютого 2018 року Гайворонський заявив, що його побили в центрі Ялти. Він повідомляв, що того дня йшов на зустріч з читачем, аби поговорити про майбутній ремонт в міському парку. Журналіст вважає замовником цього нападу ялтинського девелопера Дмитра Тюкаєва, "бізнесу та порушенням закону якого" він присвятив кілька журналістських розслідувань. Тюкаєв, зі свого боку, заявив, що подав позов до Гайворонського про захист честі, гідності та ділової репутації. У підсумку Гайворонського публічно звинуватили в інсценуванні події.

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      Теги: Новини України Судді Новини Криму Анексія Криму Журналісти Наркотики
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