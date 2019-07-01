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      Партія Саакашвілі братиме участь у виборах до Ради: вже відомо під яким номером

      21 Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Центральна виборча комісія внесла до виборчого бюлетеня партію Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил". Стоятиме ця політсила під номером 22.

      Таке рішення Центрвиборчком ухвалив під час чергового засідання 30 червня, яке провела голова органу Тетяна Сліпачук. Як тут пояснили, оскільки напередодні ЦВК зареєструвала партії "Рух нових сил", виконуючи рішення Верховного суду, постало питання про внесення відповідних змін до виборчого бюлетеня.

      Відтак, відповідно до закону мало б відбутися повторне жеребкування серед партій щодо порядкових номерів у бюлетені. Однак порадившись з представниками усіх політсил, що зголосилися брати участь у дострокових парламентських виборах, ЦВК вирішила таке жеребкування не проводити.

      Комісія такий крок пояснює тим, що більшість представників партій під час вищезазначеної наради висловились щодо відсутності правових підстав для проведення повторного жеребкування. Також вони вказували на те, що під час проведення агітації широко використовують номери, під якими партії розміщуються у бюлетенях. Тому їхня зміна може призвести до "дезорієнтації виборця та спотворення волевиявлення".

      Окрім цього, відповідно до виборчого законодавства, вищезазначене жеребкування має відбутися до затвердження форми та тексту виборчого бюлетеня (на цьогорічних позачергових виборах – не пізніше ніж 26 червня 2019 року включно). Коли ж вже виборчий бюлетень затверджено, поновити його юридично неможливо.

      З огляду на зазначене Комісія вважала за доцільне включити до виборчого бюлетеня для голосування на позачергових виборах народних депутатів позиції щодо політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" під № 22 без проведення жеребкування. Водночас ЦВК наголосила, що це дасть змогу забезпечити повноцінну реалізацію вказаною політичною партією прав та можливостей щодо участі у виборчому процесі. А також не порушуватиме прав та інтересів політичних партій, кандидатів та інших суб’єктів і учасників виборчого процесу. Відтак, враховуючи викладене, Комісія внесла зміни до постанови ЦВК про форму, колір і текст виборчого бюлетеня, – наголосили в ЦВК.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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