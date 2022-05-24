Про це 24 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що тіла з різним ступенем розкладання.

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Будинок з трупами розташовується поблизу приміської АЗС-2 на проспекті Миру.

"Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці. Через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі", – написав Андрющенко.

Черга на переховання

За словами Андрющенка, через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої "державної корпорації "Ритуал" з Донецька, зупинили процес перепоховань. Тіла людей все ще поховані у дворах будинків.

Радник зазначив, що коли хтось хоче "офіційного" безкоштовного перепоховання, то слід стати в чергу, самому знайти й привезти тіло в морг. Умовою є те, що заявник повинен погодитись на запис відео, де повинен сказати, що вбивство вчинила українська армія.

Через ці умови перед імпровізованим моргом біля "Метро" на вулиці велика кількість трупів у пакетах.

Місто перетворилось на суцільне кладовище. Лють. Просто Лють,

– написав Андрющенко.

Тіла отруюватимуть воду

Маріуполь перебуває на порозі спалаху інфекційних захворювань. Наразі у місті залишаються понад 100 тисяч людей. Вони не мають води та належної каналізації.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що трупи в місті розкладатимуться, а під час звичних для міста літніх дощів все це потраплятиме до річок, моря та джерел й отруюватиме воду, якою зараз користуються люди.

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