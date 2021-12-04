Про це повідомив член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Важливо Вбивця, садист і психопат: хто такий Денис "Палич" Куликовський, якого спіймала СБУ

Він підкреслив, що до того, як "Палича" заарештували в Україні, проросійським бойовикам і діла не було до того, які звірства вчиняв Куликовський в "Ізоляції".

Поки садист перебував у Донецьку, тортури та вбивство, скоєне 6 років тому, нікого не хвилювали,

– констатував Казанський.

За його словами, бойовики "ДНР" звинувачують "Палича" у:

"державній зраді",

нанесенні травм та каліцтв ув'язненим,

у вбивстві, скоєному ще у 2015 році.

Казанський зауважив, шо бойовики посилаються на показання свідків колишніх в'язнів "Ізоляції".

Таким чином, свідчення полоненого українського журналіста Станіслава Асєєва, який написав про жахіття "Ізоляції" цілу книгу "Світлий шлях", самі бойовики офіційно визнали правдивими. Раніше розповіді Асєєва вони оголошували "наклепом на республіку" та "українською пропагандою",

– пояснив член української делегації у ТКГ.

Затримання бойовика "Палича": головне

9 листопада 2021 року СБУ спіймала керівника донецької катівні "Ізоляція" Дениса Куликовського, більш відомого під прізвиськом "Палич".

До затримання бойовика українські спецслужби готувалися понад 1,5 року. Проти терориста шукали докази злочинної діяльності.

Суд обрав бойовику запобіжний захід – 60 днів під вартою без права внесення застави.

Чому це важливо "Палич" з особливою жорстокістю катував українців в "Ізоляції". Колишні українські полонені, яким вдалося вижити після нелюдських знущань, називають Куликовського справжнім садистом та психопатом. Один з ексбранців розповів, що "Палич" обирав собі постійних жертв, з яких планомірно знущався. Він забороняв людям їсти все, окрім каші, бив, принижував і поливав водою під високим тиском.

Як СБУ спіймала ката "Палича": дивіться відео

Повний текст публікації Дениса Казанського:

Бойовики "ДНР" оголосили в розшук головного бузувіра "Ізоляції" Дениса Куликовського на прізвисько "Палич". Його звинувачують у "державній зраді", нанесенні травм та каліцтв ув'язненим, а також у вбивстві, скоєному ще у 2015 році.

Характерно, що сталося це лише після того, як Палича заарештували в Україні, і він сам став давати свідчення про свої "подвиги". Поки садист перебував у Донецьку, тортури та вбивство, скоєне 6 років тому, нікого не хвилювали.

Дуже важливо, що в тексті ми бачимо посилання на показання свідків Бражнікова і Асєєва – колишніх в'язнів "Ізоляції". Таким чином, свідчення полоненого українського журналіста Станіслава Асєєва, який написав про жахіття "Ізоляції" цілу книгу "Світлий шлях", самі бойовики офіційно визнали правдивими. Раніше розповіді Асєєва вони оголошували "наклепом на республіку" та "українською пропагандою".