Пиятика двох українців у Польщі закінчилася кривавою різаниною: деталі
В одному з хостелів польського міста Лодзь двоє українців влаштували різанину під час розпивання алкогольних напоїв. Через ножове поранення 24-річний громадянин України помер у лікарні.
Кривава різанина трапилася у п'ятницю ввечері, 13 грудня, повідомляє видання Onet.pl.
До слова: Українець у Польщі планував здійснити теракт: його затримали спецслужби
Під час вечірки 42-річний громадянин України вдарив ножем свого співвітчизника. Того доставили до лікарні, де згодом він і помер від отриманої травми.
Поліція повідомила, що в організмі зловмисника виявили велику дозу алкоголю.
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