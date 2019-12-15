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      Пиятика двох українців у Польщі закінчилася кривавою різаниною: деталі

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      У Польщі українець під час пиятики зарізав свого співвітчизника / odessa.politeka.net

      В одному з хостелів польського міста Лодзь двоє українців влаштували різанину під час розпивання алкогольних напоїв. Через ножове поранення 24-річний громадянин України помер у лікарні.

      Кривава різанина трапилася у п'ятницю ввечері, 13 грудня, повідомляє видання Onet.pl.

      До слова: Українець у Польщі планував здійснити теракт: його затримали спецслужби

      Під час вечірки 42-річний громадянин України вдарив ножем свого співвітчизника. Того доставили до лікарні, де згодом він і помер від отриманої травми.

      Поліція повідомила, що в організмі зловмисника виявили велику дозу алкоголю.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Польщі Вбивство Алкоголь
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