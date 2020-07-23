У Харкові 23 липня чоловік у балаклаві напав на відділення Укрпошти. Погрожуючи гумовою палицею, він змусив касирку відчинити сейф.

Нападник погрожував працівницям пошти

Напад відбувся після обіду на вулиці Льва Ландау, що у Немишлянському районі міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Перелякана співробітниця пошти виконала прохання нападника. Тоді зловмисник зв'язав двох працівниць відділення та закрив їх у підсобному приміщенні.

Чоловік взяв з сейфа 30 тисяч гривень

У сейфі було 30 тисяч гривень, гроші чоловік забрав та зник у невідомому напрямку. За інформацією телеграм-каналу "Нетипичный Харьков" нападник приїхав на сріблястого кольору BMW.



Де зараз перебуває злочинець – поки невідомо, його посилено розшукують наряди поліції. Інформацію про випадок внесли до ЄРДР. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації справи.



Двох співробітниць відділення закрили у підсобці / Фото Нацполіції

Дивіться відео з місця події / Відео "Нетипичный Харьков":