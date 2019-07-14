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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Політики обіцяють мир, але водночас загострюють ситуацію, – політолог

      478 Читать новость на русском
      Що пропонують політики зробити для завршення війни з Росією
      Що пропонують політики зробити для завршення війни з Росією / 24 канал

      В діях політичних гравців не помітно бажання швидко досягати миру. Вони обіцяють мир, не маючи чіткого плану та реалістичної оцінки ситуації. Водночас загострюють ситуацію.

      Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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      Війна, на жаль, надовго. Путін гратиме зараз на загострення ситуації на Донбасі. Про це свідчать обстріли, відсутність діалогу та намагання втягнути президента Зеленського у невигідний для нього формат прямого діалогу з так званими "ДНР" і "ЛНР". Путін піде на ескалацію. Поки він не розуміє, з ким вести переговори в Європі і США щодо України,
      – зауважує Віталій Кулик.

      На думку політолога, в Москви немає відповідей. Може відбутися зустріч Зеленського та Путіна, але треба розуміти сухий залишок такої зустрічі – меморандум, договір, якісь домовленості з графіком виконання. Бо інакше така зустріч нікчемна.

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      Говорячи про подальші кроки України після парламентських виборів, Віталій Кулик зауважує: Україна є приреченою на підвищення відсотка ВВП на потреби боєздатності армії. Ми живемо в час війни. Втім, хочеться почути від політиків, що вони не лише гарантують підвищення витрат на армію до 5%, але й забезпечать дійсно прозорі реформи. Щоб "Укроборонпромперестав бути годівницею для друзів президента, і не з’явилися нові "свинарчуки".

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      Апеляція до міжнародних гравців, які мають тиснути на Росію і зберігати санкційний режим, що пропонує, зокрема Порошенко, – недієва. В чому полягає зиск для Заходу? Порошенко за п’ять років цього не зробив. Коли зараз Європейська Солідарність каже, що захищає патріотичний тренд, – це ні про що,
      – вважає Кулик.

      Експерт зазначає: Україна не виконує свого домашнього завдання та зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, проведення реальної антикорупційної політики, запровадження системи моніторингу, реформування "Укроборонпрому", приведення до стандартів громадського контролю та впливу на формування оборонного бюджету, ліквідацію політичної корупції.

      За словами Віталія Кулика, заяви "Опоплатформи – За життя" у стилі "припинити стріляти та почати домовлятися з окупаційними адміністраціями на Донбасі" – повна капітуляція України. Тоді ми визнаємо конфлікт внутрішнім, говоримо по повну амністію проросійських бойовиків.

      Що запропонував Володимир Зеленський щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Володимир Зеленський ініціював перемовини в розширеному нормандському форматі. Путін відповів, що Росія є готовою до переговорів щодо України в будь-якому форматі, але зустріч повинна бути опрацьованою, а в Києві має бути сформовано уряд. 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час неї президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полонених осіб. Ключовим питанням стало звільнення полонених військових моряків.

      парламентські вибори 2019
      Які партії мають великі шанси потрапити у новий парламент: інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Війна на Донбасі Парламентські вибори 2019 Опозиційна платформа – За життя Нормандський формат Володимир Путін Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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