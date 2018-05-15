Потрібні нові, добре відомі всім обличчя, – експерт про президентські вибори-2019 в Україні

Свіжі президентські рейтинги малюють "похмуру картину" для Петра Порошенка. Прогрес після Євромайдану виявився мізерним, щоб зберегти популярність Президента. Тим часом українці готові віддати перевагу новачкам у політиці, серед яких гуморист Володимир Зеленський і лідер гурту "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, однак поки жоден із них не підтвердив свою участь у виборчих перегонах-2019.

Соціальні опитування демонструють, що поки жоден кандидат не близький до перемоги в першому турі президентських виборів наступного року, пишуть у статті для Bloomberg Володимир Верб'яний і Дарина Краснолицька.

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Так, Юлії Тимошенко віддають свої голоси лише 16 відсотків виборців, а не необхідна для перемоги в першому турі половина. У другому турі вона може програти або 40-річному шоумену Володимиру Зеленському, який спародіював президента в телешоу, або 42-річному музиканту Святославу Вакарчуку, активному учаснику двох революцій. Обидва у протистоянні один на один також впоралися б і з Порошенком, йдеться у публікації.

Потрібні нові обличчя, які добре відомі всім, можуть бути чесними і боротися з корупцією,

– прокоментував для журналістів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

На думку експерта, Зеленський і Вакарчук мають "досить високий "потенціал.

До того ж, історія України складається з частої зміни урядів і низки дострокових виборів. Це дає шанс новим претендентам на владу, продовжують автори матеріалу.

"Цікаво, чи є інша країна, де уряди настільки регулярно програють вибори? Найбільше українці цінують хороший імідж і будуть підтримувати кандидатів, які, як вони вважають, чесні і неупереджені. Їхній професіоналізм та політичний досвід не мають значення", – висловилася глава Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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