05:26
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Потрібні нові, добре відомі всім обличчя, – експерт про президентські вибори-2019 в Україні

1222
Українці на президентський виборах-2019 готові голосувати за Вакарчука і Зеленського
Українці на президентський виборах-2019 готові голосувати за Вакарчука і Зеленського / 24 Канал

Свіжі президентські рейтинги малюють "похмуру картину" для Петра Порошенка. Прогрес після Євромайдану виявився мізерним, щоб зберегти популярність Президента. Тим часом українці готові віддати перевагу новачкам у політиці, серед яких гуморист Володимир Зеленський і лідер гурту "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, однак поки жоден із них не підтвердив свою участь у виборчих перегонах-2019.

Соціальні опитування демонструють, що поки жоден кандидат не близький до перемоги в першому турі президентських виборів наступного року, пишуть у статті для Bloomberg Володимир Верб'яний і Дарина Краснолицька.

Читайте також: Порошенко суттєво опустився у президентському рейтингу: кого б сьогодні обрали українці

Так, Юлії Тимошенко віддають свої голоси лише 16 відсотків виборців, а не необхідна для перемоги в першому турі половина. У другому турі вона може програти або 40-річному шоумену Володимиру Зеленському, який спародіював президента в телешоу, або 42-річному музиканту Святославу Вакарчуку, активному учаснику двох революцій. Обидва у протистоянні один на один також впоралися б і з Порошенком, йдеться у публікації.

Потрібні нові обличчя, які добре відомі всім, можуть бути чесними і боротися з корупцією,
– прокоментував для журналістів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

На думку експерта, Зеленський і Вакарчук мають "досить високий "потенціал.

До того ж, історія України складається з частої зміни урядів і низки дострокових виборів. Це дає шанс новим претендентам на владу, продовжують автори матеріалу.

"Цікаво, чи є інша країна, де уряди настільки регулярно програють вибори? Найбільше українці цінують хороший імідж і будуть підтримувати кандидатів, які, як вони вважають, чесні і неупереджені. Їхній професіоналізм та політичний досвід не мають значення", – висловилася глава Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна. 

Читайте також: Зеленський, Гриценко, Тимошенко: кого українці обрали б у парламент сьогодні

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко соціологічне дослідження Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1918
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 744
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1318
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 781
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1914
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук