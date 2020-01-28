Правильно зробили, – мама Окуєвої про обмін чеченця, який скоїв замах на її доньку

Україна під час обміну 29 грудня видала проросійським бойовикам чеченця Артура Денісултанова, якого підозрюють у замаху в 2017 році на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва. Мати військової переконана, що це було правильне рішення: завдяки обміну на батьківщину повернулися українці, які перебували у ворожому полоні.

Про це мама загиблої Окуєвої Ірина Камінська розповіла в інтерв’ю "Громадському", коментуючи звільнення Денісултанова з СІЗО і його видачу бойовикам.

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Вона відзначила, що під час обміну Україна передала російській стороні не лише Денісултанова, а й ексберкутівців, яких підозрюють у розстрілах на Майдані, та харківських терористів. А це набагато серйозніша історія.

Щодо видачі – правильно зробили. Ми з Аміною обговорювали цю можливість. Коли ще не починалось слідство, було зрозуміло, що його намагатимуться видати, викупити. І Аміна сказала, що це обов’язково потрібно зробити. Адже треба використовувати будь-які способи задля повернення тих, хто у полоні, бо ми навіть не уявляємо, яке це пекло і як це страшно. А ми, як будь-яка цивілізована країна, маємо боротися. Тому, те що зробили – безумовно вірно, питання у тому – як це зробили,

– наголосила жінка.

За словами жінки, президенту Володимиру Зеленському варто було запросити до себе родини загиблих на Майдані та у Харкові і пояснити їм усю ситуацію щодо обміну.

"Президент мав сісти з ними поряд та по-людськи сказати: "Я не можу повернути ваших дітей. Але за цих вбивць я можу повернути інших дітей. Допоможіть мені, я клянусь, що вся ця справа буде доведена до кінця". Він би просив їх не як президент, а як людина, навіть, як батько, що має власних дітей. Через нього має проходити біль інших людей, якщо цього не буде – не вийде гарного президента. Я переконана, що більша частина людей зрозуміла б його", – додала Ірина Камінська.

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Мати Окуєвої також пояснила, що з Денісултанова не зняли обвинувачення, а змінили міру запобіжного заходу – під його слово. 7 квітня він має приїхати до Подільського суду Києва на судове засідання. Якщо підозрюваний у замаху на життя військових не приїде – його оголосять у міжнародний розшук від України.

Хто така Аміна Окуєва?Громадська активістка, медик та військова. Сповідувала мусульманство, тому завжди носила хіджаб. З початком бойових дій на Донбасі у липні 2014 року пішла на війну доброволицею на стороні України. Воювала у складі чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який згодом перейшов до підрозділу Нацгвардії "Київ-2". Брала участь у запеклих боях біля Дебальцевого.



Після закінчення війни на Донбасі Окуєва планувала стати учасником миротворчої місії. Жінка гостро критикувала як російську владу, так і чеченську.

Що відомо про замах на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва?

1 червня 2017 року Адам Осмаєв разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою приїхали на інтерв'ю із начебто французьким журналістом Алексом Вернером із Le Monde. Зустріч мала відбутися на малолюдній вулиці на столичному Подолі. "Кореспондент" сів в автомобіль, але замість диктофону дістав пістолет і декілька разів вистрілив в Осмаєва. Аби захиститися, Окуєва відкрила вогонь у відповідь і поранила нападника.

Опісля у стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександр Дакар. Як виявилось згодом, нападник є чеченцем і має безліч "імен" – Артур Денісултанов-Курмакаєв, "Дінго", "Крінарі", Олександр Дакар.

29 грудня 2019 року Україна під час обміну полоненими передала Денісултанова підконтрольним Росії бойовикам. Натомість на батьківщину з ворожого полону повернулися 76 українців, серед яких 12 військових.

Важливо! 30 жовтня 2017 року злочинці розстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва біля селища глеваха на Київщині. Жінка загинула на місця, а чоловік – отримав поранення.