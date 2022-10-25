Так, у збройних силах Росії процвітають расизм і фанатизм. Через це висока ймовірність етнічних конфліктів. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Випадки дискримінації в армії ворога

В ISW проаналізували оприлюднені в соцмережах відео. Зазначили, що на кадрах видно, як російський офіцер б'є солдата-мусульманина. Ба більше, так карає за те, що загарбник намагався молитися у певний час.

Російські пропагандисти намагалися заперечити автентичність кадрів. Однак, це вже не перші випадки насильства за релігійною чи етнічною ознаками.

Зокрема, в ISW згадали стрілянину на полігоні в Бєлгородській області. Аналітики підкреслили, що все вказує на те, що проблем у російській армії буде все більше.

Расова та релігійна напруженість також може допомогти пояснити відносне заспокоєння Кадирова та очевидне відокремлення Прігожина від нього,

– зазначили в американському Інституті вивчення війни.

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Що відомо про стрілянину на Бєлгородщині

15 жовтня на полігоні однієї з російських військових частин під Бєлгородом сталася масова стрілянина. Офіційно заявили, про 11 загиблих військових. Щоправда, телеграм-канали пишуть про щонайменше 22 вбитих.

Росія традиційно вигадала "фантастичні" пояснення інциденту. Завили, що "добровольців" нібито розстріляли якісь "терористи". Згодом запевнили, що обстріл нібито здійснили "громадяни однієї з країн СНД" .

Цікаво, що за однією з версій усю вину скинули на заробітчан з Таджикистану, яким вручили російські паспорти та незаконно мобілізували до російського війська.

Ймовірно, новомобілізованих принижували, як це дуже часто буває в російській армії. Тому вони не витримали розправилися з кривдниками. Таке припущення в ефіру 24 каналу зробив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

зробив російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Зазначимо, джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що мобілізовані перебували у жахливих умовах та дізналися, що їх хочуть відправити на передову. "Мобіки" збунтувалися та перебили своїх командирів. У військову частину одразу направили каральні загони. Саме вони й розстріляли бунтівників.

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