У планах кремля дискредитувати Україну

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії нагадали, що 7 вересня путін заявив, що нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

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Британські розвідники в щоденному огляді наголошують, що росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою. У планах кремля дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню.

Твердження путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії,

– зазначають у британській розвідці.

Що наговорив путін

Під час виступу на Східному економічному форумі 7 вересня путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам".

Також він сказав, що обговорить з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів диктатору, що дві третини українського зерна вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Кулеба зазначив, що відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" призвело до зниження цін на ринку продовольства.

Також лідеру кремля відповів президент Володимир Зеленський. Український президент звинуватив путіна в цинічній брехні.

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