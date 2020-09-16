Під час зустрічі радників "нормандської четвірки" в п'ятницю, ймовірно, було багато домовленостей. Проте Росія продовжує висувати ультиматуми. Однак представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш не вважає, що на Росію накладатимуться нові санкції через те, що вона блокує процес перемовин.

За його словами, потрібно розуміти, що ОБСЄ роздратована, однак "Росія – це Росія". Про це він розповів ефірі 24 каналу.

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Він зазначив, що у його особистому експертному колі є думка, що Росія лише тягне час до президентських виборів у США, оскільки їм важливий результат.

Або вони роблять дорожчим цей конфлікт для Заходу тому, що є Білорусь та Навальний, вважає Гармаш. А коли конфлікт загострений ще й в Україні, то Заходу доведеться розмовляти щодо конфлікту з Путіним більш прихильно. Однак, як наслідок, робота переговорної групи у 3 підгрупах заблокована.

Чи розглянуть постанову 18 вересня

Представник Донецька в ТКГ зазначив, що це питання вони не обговорювали. Однак, за його словами, їх би влаштував цей варіант, тому що звідти викинуті всі згадки про РФ, зокрема про агресію Росії.

"Мене не влаштує такий варіант, тому що важливо не створити прецедент відходу від "червоної лінії". Навіть якщо хтось з ОП буде тиснути на депутатів, вони повинні враховувати і нашу переговорну позицію. Тому, що якщо один раз поступимось – потім знову доведеться поступатися в цьому питанні, це небезпечно", – сказав він.

Якби ми зараз прийняли їхній ультиматум, то вони б все одно не розблокували процес перемовин. Адже використовують цю постанову як привід для блокування – затягують час. Вони вигадають щось нове – це 100%,

– наголосив представник Донецька в ТКГ.

Чи будуть нові санкції для РФ

"Можу суб'єктивно оцінювати, як реагують на виступ Гризлова, який може в будь-який момент почати розмовляти і йому дадуть слово. Однак нам треба тримати руку піднятою довго, щоб дали щось сказати, адже можуть не помітити. І тут Леонід Кравчук іноді проявляє сильне терпіння та наполегливість", – розповів Сергій Гармаш.

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Він наголосив, що для того, щоб були нові санкції, потрібно щось серйозніше. Можливо, тут йде момент торгівлі – санкції можуть накласти через Навального. Але тоді Європа має розуміти, що буде загострення конфлікту на Донбасі, в чому вона також не зацікавлена. Тому, ймовірніше, що триває поки що невидимий торг, ніж побоювання санкцій, вважає Гармаш.

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