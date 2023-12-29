Польща насамперед відреагувала на цей інцидент приведенням у найвищу готовність ППО. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що розраховувати після цього на потужні заходи Варшави щодо Москви не варто.

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Чи готові до ескалації

Відомо, що російська ракета перетнула повітряний простір Польщі на деякий час, а потім повернулась на територію України, де її було збито засобами ППО.

Навіть якщо уявити, що ця б ракета впала в Польщі, то реакція керівництва країни була б у вигляді заяви щодо того, що Москва здійснила "агресивний акт" проти Варшави. Проте цього разу НАТО напевно не побачить в ньому "злого умислу". Також не буде підтверджений факт прямої атаки на Польщу з боку Росії. Цей інцидент буде ув'язаний з війною, яку Росія веде проти України.

Іншої реакції зараз немає сенсу очікувати, оскільки вона навіть не пропрацьована на рівні НАТО: як реагувати та що робити у таких випадках. До того ж Альянс на сьогодні не готовий до ескалації конфлікту безпосередньо з Росією,

– зауважив політолог.

Він припустив, що можлива реакція у вигляді заяв щодо підтримки України, посилення її протиповітряної оборони.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Інфантильна позиція

Навіть генсек НАТО Єнс Столтенберг після падіння російського "Шахеда" на території Румунії, наголошував, що Альянс не вважає це прямим ударом саме по території країни НАТО. Тому й не вважатиме його актом агресії.

Ця позиція дещо інфантильна, і українцям на емоційному рівні її доволі складно зрозуміти. Тому всі розуміють, що з боку Польщі жорстокіші кроки щодо Росії не будуть зроблені,

– зауважив він.

Проте НАТО в цьому контексті вже потрібно відпрацьовувати інші сценарії реакція на подібні ситуації, коли вони відбуватимуться в майбутньому. Зокрема передавати по закритих дипломатичних каналах свою стурбованість або занепокоєння діями Росії.

"Водночас в Альянсі такі рішення ухвалюються дуже повільно через бюрократичну структуру. В таких питаннях НАТО дають можливість країні, на території якої відбулось падіння уламків ракет чи порушення повітряного простору, самостійно вирішувати, як реагувати та відповідати Росії", – пояснив Ігор Рейтерович.

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