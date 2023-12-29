Польша в первую очередь отреагировала на этот инцидент приведением в наивысшую готовность ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что рассчитывать после этого на мощные меры Варшавы против Москвы не стоит.

Читайте также Мы подняли самолеты, чтобы ее перехватить – в Польше рассказали о российской ракете на своих землях

Готовы ли к эскалации

Известно, что российская ракета пересекла воздушное пространство Польши на некоторое время, а затем вернулась на территорию Украины, где была сбита средствами ПВО.

Даже если представить, что эта ракета упала бы в Польше, то реакция руководства страны была бы в виде заявления о том, что Москва совершила "агрессивный акт" против Варшавы. Однако НАТО в этот раз, наверное, не увидит в нем "злого умысла". Также не будет подтвержден факт прямой атаки на Польшу со стороны России. Этот инцидент будет увязан с войной, которую Россия ведет против Украины.

Другой реакции сейчас нет смысла ожидать, поскольку она даже не проработана на уровне НАТО: как реагировать и что делать в таких случаях. К тому же Альянс на сегодняшний день не готов к эскалации конфликта непосредственно с Россией,

– заметил политолог.

Он предположил, что возможна реакция посредством заявлений о поддержке Украины, усилении ее противовоздушной обороны.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Инфантильная позиция

Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг после падения российского "Шахеда" на территории Румынии отмечал, что Альянс не считает это прямым ударом именно по территории страны НАТО. Поэтому и не сочтет его актом агрессии.

Эта позиция несколько инфантильная, и украинцам на эмоциональном уровне ее довольно сложно понять. Поэтому все понимают, что со стороны Польши более жестокие шаги в отношении России не будут сделаны,

– заметил он.

Однако НАТО в этом контексте уже нужно отрабатывать другие сценарии реакции на подобные ситуации, когда они будут происходить в будущем. В частности, передавать по закрытым дипломатическим каналам свою обеспокоенность действиями России.

"В то же время в Альянсе такие решения принимаются очень медленно из-за бюрократической структуры. В таких вопросах НАТО дают возможность стране, на территории которой произошло падение обломков ракет или нарушение воздушного пространства, самостоятельно решать, как реагировать и отвечать России", – пояснил Игорь Рейтерович.

Больше о нарушениях границ НАТО российскими ракетами и дронами