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      Російський активіст підняв прапор України над своїм будинком та звернувся до Путіна: фото

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      Російський активіст підняв прапор України над своїм будинком на підтримку Сенцова
      Російський активіст підняв прапор України над своїм будинком на підтримку Сенцова / Фото з відкритих джерел

      Росіянин Володимир Єгоров підняв над своїм будинком прапор України. Активіст таким чином закликав владу Росії звільнити незаконно засудженого у Росії Олега Сенцова.

      Про це активіст повідомив, коментуючи пост адвоката Дмитра Діндзе у Facebook.

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      Адвокат повідомив, що його дружина адвоката Ольга Дінзе намагається потрапити до українця, але марно. Єгоров поділився світлиною із зображенням українського прапора на будинку. При цьому зазначив, що "більше нічого зробити не може".

      Коли буде можливо прийти до Олега, передайте йому привіт. Я вивісив у себе на будинку український прапор і почав вимагати у Путіна звільнити Олега і всіх українських військовополонених. Звичайно, це марно, але я більше нічого не можу зробити. Це Росія Тверська область, 
      – написав він.

      Росіянин вже публікував фото прапора у своєму Facebook, закликакаючи таким чином Росії вивести війська із території України.

      "Росіяни! Протестувати проти путінської вояччини не просто, а дуже просто! Вивішуйте прапор України на фасаді свого будинку (квартири). Вимагайте від кремлівської ОЗУ виведення військ Росії з України, звільнення всіх українських військовополонених, звільнення захоплених територій чужої країни", – зазначив Єгоров.

      Як пише "Громадське", Володимир Єгоров намагався покинути Росію влітку 2017 року. Тоді його будинок у Торопці кілька разів намагались спалити невідомі. Напад активіст пов’зує зі своєю опозиційною і антикорупційною діяльністю. Він попросив політичного притулку в Білорусі, однак був екстрадований до Росії, де його взяли під варту.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією.
       Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

      У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      У жовтні 2018 бранцю Кремля довелося припинити голодування: свій вчинок він пояснив тим, що російська влада погрожувала застосувати насильницьке годування щодо нього.

      Дивіться відео про бранця Кремля Олега Сенцова:

       

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      Теги: Новини Росії Олег Сенцов Україна – Росія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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