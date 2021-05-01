З березня 2021 року у ЗМІ почали з'являтися заголовки про розкол у партії "Голос". Частина депутатів парламентської фракції навіть вимагає проведення нового з'їзду та переобрання керівництва.

Бажання очолити "Голос" вже висловив телеведучий та політик Сергій Притула. Що насправді відбувається всередині партії, чому члени парламентської фракції вкотре не підтримали призначення міністра енергетики та коли можуть відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова – розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

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Про ситуацію всередині партії "Голос"

Що відбувається в "Голосі"?

Не можна говорити про розкол у партії "Голос", тому що його як такого немає. В нас фактично наразі відбувається рейдерство партії керівництвом. Коли ми спочатку заходили у парламент, а потім депутати заходили в місцеві ради, я пам'ятаю атмосферу, в якій будувалася команда, яку свого часу формував Святослав Вакарчук на повній довірі. Це була класна, крута команда професіоналів. Ми довіряли одне одному, у нас навіть ніколи не виникало думки про те, що партію можуть рейдернути – нам поставлять керівника, який перепише статут партії так, що одна людина там вирішує все.

Наведу приклад. В нас скликати з'їзд не має права жоден партієць, жоден осередок, навіть якась певна кількість партійців чи осередків. А може зробити лише одна людина – голова партії.

Інтерв'ю з Олександрою Устіновою: дивіться відео 24 каналу

Тобто, якщо ми хочемо змінити керівника партії – з'їзд щодо цього може скликати лише керівник. Це якби зараз президент України скасував президентські вибори і сказав, що вони в нас відбуваються не кожні 5 років, а коли захоче глава держави.

Тобто в нас виходить не партія "Голос", а партія імені Кіри Рудик?

На жаль, це те, на що зараз Кіра Рудик намагається перетворити партію. Але в нас величезна кількість партійців, багато депутатів, які зайшли в місцеві ради, половина фракції "Голос" – всі виступили проти таких дій керівництва. Тому що це партія, яку ми створювали з нуля. Це партія, в яку ми йшли, тому що вірили тим людям. Вірили в ті ідеї, які ця партія зараз пропагує.

І коли ми розуміємо, що фактично відбувається рейдерство – партія "Голос" перетворюється на партію Кіри Рудик – то дуже багато людей з цим не згодні. Тому зараз половина осередків виступили з заявою, що вони вимагають з'їзду. Вийшла половина депутатів Верховної Ради і сказала, що вимагає переобрання керівництва партії та фракції.



Кіра Рудик / Фото 24 каналу

Але, на жаль, ми трохи замкнуті в юридичному полі. Адже статут був написаний так, а потім ще погіршений Кірою Рудик, яка просила дати їй додаткові повноваження під вибори. Ми, довіряючи людині, це зробили. Зараз щось змінити юридично дуже важко.

Коли ви говорите про те, що зараз голова вашої партії намагається її зарейдерити, чи не здається вам, що це занадто гучна заява? Адже Кіра Рудик – законно обрана голова вашої партії. Ви особисто на попередньому з'їзді голосували за її призначення головою партії?

Ні.

Але, здається, 90% учасників з'їзду тоді її обрали. То яке ж рейдерство? Рейдерство – коли хтось ззовні приходить, рейдерить фірму, організацію, структуру, актив. А тут – ваша законно обрана голова. Може, тоді дочекаєтеся з'їзду?

З'їзд, який відбувся в лютому 2021 року, важко назвати легітимним. В нас частково представництвом регіонів були народні депутати, лояльні до Кіри Рудик. На з'їзді обрали до політради не тих людей, за яких проголосували, а тих, яких номінувала Рудик. Коли ви зараз говорите, що в неї є 90% підтримки:

по-перше, це – відверта брехня, тому що там не було 90% підтримки;

по-друге, ми розуміємо, що представництво від регіонів – це були не люди, які мають реальні мандати голосувати, а ті, яких обрала політрада і Рудик, щоб вони приїхали на з'їзд. Ба більше, був підроблений протокол, що на фракції ухвалили рішення про те, що нібито не потрібно проводити переобрання голови.

Нам потрібно провести відкрите слухання, нормальну виборчу кампанію, щоб всі партійці, які хотіли, могли балотуватися на голову "Голосу". Але, на жаль, був підроблений протокол. Переписаний у такий спосіб, що насправді ми навпаки вимагаємо обрання Рудик. Вона, скористалась цим і тим, що призначала людей, які представлятимуть регіони на цьому з'їзді, щоб "забетонувати" на щонайменше 7 років своє керівництво партії.

Ви подали заяву до поліції щодо підробки протоколу?

Ні, ми не подавали заяву до поліції.

Чому?

Ми написали заяву на політичну раду партії. Тому що вважаємо це неприпустимим. На жаль, досі ми не отримали жодної відповіді.

Але ж Кіра Рудик була головою ще за Святослава Вакарчука. Це ж не сталось вчора чи позавчора.

Так. Я чудово пам'ятаю, це був приблизно квітень, коли Святослав Вакарчук попросив проголосувати за Рудик, як керівника партії. Основним аргументом було те, що нам потрібен менеджер – людина, яка управлятиме процесами. Однак ми бачимо, що людина, яка мала це робити, вирішила, що вона є власником цієї партії.

Партією володіють люди, партійці, які є членами партії, а не одна людина. Я вам скажу, що ті речі, які собі зараз дозволяє Рудик – мені важко уявити, щоб Святослав Вакарчук колись навіть подумав це зробити.

Наприклад?

Наприклад, в нас нещодавно абсолютно без жодного пояснення були розформовані, закриті і вилучені з усіх чатів за годину представники всіх районних осередків Києва, адже вони виступили проти Кіри Рудик і написали, що вимагають з'їзду. Це ж не про те, що ми виступили проти Кіри Рудик. Ми вимагаємо нормального з'їзду, нормального представлення мандатами тих, в кого є можливість голосувати, і переобрання керівництва.

Їй же ніхто не забороняє балотуватися. Балотуйся, будь ласка. Якщо тебе переоберуть – будеш законно обраним керівником, ніхто не говоритиме про рейдерство. І також вимагають зміни до статуту – щоб одна людина не могла одноосібно повністю робити все, що вона хоче в партії.

Нещодавно так само звільнили голову Дніпропетровського обласного осередку, адже він теж виступив з жорсткою критикою і говорив про те, що місця в комісіях були злиті під Бориса Філатова (мер Дніпра – 24 канал). Були погрози депутатам з обласного осередку про те, що до них буде застосований імперативний мандат.

Це якраз ті, хто почали виступати і вимагали переобрання. Коли я це бачу, мені важко уявити, щоб Святослав Вакарчук колись таке зробив.

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У нас політична рада, найвищий керівний орган партії, складається з 6 людей:

троє – з регіонів;

трьох обирає парламентська фракція.

У нас завжди тих людей, яких обрала парламентська фракція, призначав Вакарчук. Подобається тобі людина чи ні, вважаєш, що це для неї доречне місце чи ні. Він завжди цю людину призначав. Що зробила Кіра Рудик? Вона призначила своїх людей, а не тих, кого обрала фракція. Тобто взяла трьох інших людей і зробила їх своїми заступниками.

Тобто зробила так, як зробив Вакарчук?

Чому?

Призначила самостійно, не запитала у фракції.

Ні, вона запитала у фракції. Але коли фракція обрала тих людей, які їй не сподобались, вона не їх призначила, а тих, кого хотіла. Вакарчук завжди призначав тих, кого обрали.

А де зараз взагалі Вакарчук? Чи не час йому втрутитись у ту ситуацію, коли партія, яку він заснував, зараз на межі руйнації?

Думаю, це запитання буде доречно поставити Вакарчуку, а не мені.

Він жодним способом не виходив на зв'язок? Не запитував, що відбувається з партією?

Вакарчук, коли пішов з політики, то чітко заявив про те, що завів порядних людей, "толкових професіоналів" у політику, парламентську фракцію. Він вважає, що його місія виконана і що він залишається в політичній партії "Голос", але не братиме активної участі в політиці. Тому я вважаю, що такі запитання потрібно ставити йому, а не мені.



Інтерв'ю з Олександрою Устіновою / Фото 24 каналу

Про політичні амбіції Сергія Притули

Хочу процитувати Кіру Рудик: "У нас є певні політичні амбіції в людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних і активних людей. У нас у партії люди з шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні. Але партійна робота – не виступи в клубах і на стадіонах, а системна і важка праця, яку не так приємно робити, як здається". Що не так приємно робити?

Я не знаю, що не так приємно робити пані Рудик. Але можу сказати, що в нас люди, які, як вона говорить, шоу-бізнесу – це ті, які створювали цю партію. Ті, хто приводили туди найкращих людей. Це люди, які розбудовували цю партію. А зараз ми бачимо, голова партії робить все, щоб знищити її.

Цю заяву Кіра Рудик зробила у відповідь на інтерв'ю Сергія Притули, коли він сказав, що не проти очолити партію "Голос" замість неї. Ви підтримуєте такі його амбіції?

Коли ми зараз говоримо про Сергія Притулу і як його звинувачують в "шоу-бізнесі", то мені це дивно чути. Тому що Кіра Рудик потрапила в політику виключно через те, що свого часу Святослав Вакарчук і Сергій Притула, які прийшли з шоу-бізнесу, створили партію. І на своєму авторитеті й впізнаваності фактично завели людей, які б ніколи не потрапили до парламенту. Адже, щоб туди потрапити, треба мати або дуже великий кредит довіри і впізнаваність, або великі гроші.



Сергій Притула і Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Сергія Притули

Якщо ви подивитеся на народних депутатів нашої фракції – це, мабуть, одні з найбідніших людей парламенту. У нас немає великих ресурсів. Ми б, звісно, ніколи не потрапили в парламент, адже це люди, які знають, як робити свою роботу. Але вони не є суперзірками, аби за них проголосували. Або не є багатими людьми, які могли б оплатити собі ці вибори. Тому зараз звинувачувати тих людей в тому, що вони прийшли з шоу-бізнесу – вважаю це цинізмом.

Побоююся, що Сергій Притула, як і Святослав Вакарчук, може у відповідальний момент просто залишити політику без пояснень, бо вона набридла.

Так можна сказати про будь-яку людину, будь-якого депутата.

Ми зараз говоримо про представників шоу-бізнесу в політиці. Ви критикуєте президента Зеленського. Ви, напевно, засмучені вчинком Вакарчука. Де гарантія, що вас не розчарує Притула на посаді лідера партії?

Я Сергія знаю з 2006 чи 2007 року. Я бачила, як він розвивався в шоу-бізнесі. І паралельно всі ті проєкти, які він робив – починаючи від того, скільки він зробив для армії як волонтер, і закінчуючи тим, що він утримує за свої гроші шпиталь для реабілітації військових у Тернополі. Коли зараз говорять, що йому могло б набриднути і він би пішов, то якраз тоді, коли він побачив, що починається узурпація влади – це та людина, яка встала і сказала, що ні, цього не можна робити. Він зараз і намагається боротися за те, щоб процеси партії залишилися демократичними. Щоб українці не розчарувалися в новому демократичному проєкті, який намагаються знищити.

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Сергій відпрацював всю парламентську кампанію, балотувався в Києві і допоміг завести там окрему фракцію в Київську раду. Він постійно намагається допомагати "Голосу", як тільки може. І Кіра Рудик почала фактично виганяти його з "Голосу", тому що Сергій запропонував очолити київський осередок. На мою думку, це абсолютно нормальне бажання. Адже ця людина формувала команду, була обличчям цих виборів. Якщо згадаєте, вся реклама по Києву називалася "Команда Притули".

Кіра Рудик зараз очолює і національну партію, і київський осередок. Вона спеціально фактично вигнала Притулу з політради і відмовила йому в тому, щоб він очолював київський осередок. Тому що вона – єдина людина, яка хоче там бути очільницею. У мене таке враження, якби Кіра Рудик могла б, то очолювала б всі осередки і сама себе переобирала.

А що їй дає цей контроль?

Це дає контроль далі переобирати себе керівником партії. Також це вплив на депутатів. Коли я зараз дивлюся голосування депутатів Київради, то вже назбирала досить невелику кількість голосувань, щодо яких маю питання.

Тобто вони на свою думку не мають права?

Треба все-таки запитати депутатів Київради. Але, я пам'ятаю, була дуже цікава позиція щодо Бабиного Яру. Коли політична рада партії рекомендувала київському осередку голосувати за проєкт рішення по цьому. Для мене це було дивно, адже чому політрада партії лізе в те, що робиться в міському осередку, і коли депутатам нав'язують думку, як їм треба голосувати. До того ж це голосування за дуже непростий проєкт, до якого є різне ставлення. Якби я була депутатом, то не голосувала б за таке рішення.

Що відомо про проєкт Бабиного Яру? Джерело:



• Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр планують відкрити у Києві у 2025 – 2026 роках. 25 січня 2021 року було представлено художню концепцію майбутнього музейного комплексу, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.



• Довкола Бабиного Яру вже неодноразово виникали скандали, адже проєкт від початку фінансувався українськими й російськими олігархами. До того ж з осені 2019 року художнім керівником меморіалу є російський режисер Ілля Хржановський. Джерело: Вікіпедія Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр планують відкрити у Києві у 2025 – 2026 роках. 25 січня 2021 року було представлено художню концепцію майбутнього музейного комплексу, що складається з синагоги, центру реабілітації, інсталяцій та освітніх просторів.Довкола Бабиного Яру вже неодноразово виникали скандали, адже проєкт від початку фінансувався українськими й російськими олігархами. До того ж з осені 2019 року художнім керівником меморіалу є російський режисер Ілля Хржановський.

Я знаю, що кожен депутат будь-якої ради може втратити свій мандат, адже є таке поняття, як імперативний мандат. Його не можна застосувати до нардепа, але можна до депутата місцевої ради через рік після того, як він був обраний. Тобто, якщо депутат буде систематично не голосувати за ті рішення, які йому пропонується, то може спокійно втратити мандат. Це – шантаж.

Але Сергій Притула не захотів іти в депутати Київради, не захотів займатися київськими проблемами. Якби він пішов туди і тяжко там працював, не було б, напевне, цієї історії з частковою підтримкою вашою фракцією скандального проєкту по Бабиному Яру.

Сергій Притула балотувався на мери.

На мера, але депутатський список він не очолив.

Він не очолив депутатський список, але чітко заявив, що хоче балотуватися на мера. Ви пам'ятаєте, в нього були дуже великі шанси потрапити до другого туру. І тоді незрозуміло насправді, хто б був зараз мером – Кличко чи Притула.



Результати виборів мера Києва / Інфографіка 24 каналу

Шанси були великі, але не стовідсоткові. А от шанси стати депутатом Київради в нього були саме такі.

Я думаю, ці питання точно краще ставити Сергію. Я не брала участі в формуванні київської команди, не знаю, які були мотиви й домовленості. Але точно знаю, Сергій Притула взяв на себе відповідальність, він очолив цю команду, балотувався на мера. І зробив все можливе, аби ті люди, які балотувалися, потрапили до Київради.