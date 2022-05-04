Свое мнение по поводу сказанного представительницей МИД России Марией Захаровой высказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он предположил, что могло "натолкнуть" российских дипломатов на такие заявления.

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В МИД России перешли на что-то потяжелее, – Подоляк

В апреле в Эстонии арестовали 3,5 тонны кокаина, который увозили контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИДа перейти на что-то тяжелее,

– заметил Подоляк.

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