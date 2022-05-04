Свою думку щодо сказаного представницею МЗС Росії Марією Захаровою висловив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він припустив, що саме могло "наштовхнути" російських дипломатів на такі заяви.

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У МЗС Росії перейшли на щось важче, – Подоляк

У квітні в Естонії заарештували 3,5 тонни кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче,

– зауважив Подоляк.

Скандальну заяву Марія Захарова зробила 3 травня. Ба більше, одіозна представниця переконує, що бачила "докази" цього – "відео, фактуру, матеріали". Звісно, конкретизувати Захарова не захотіла, обмежившись загальними фразами без жодних деталей.

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Представниця дипвідомства також додала, що, мовляв, ізраїльським урядовцям, звісно, не захочеться почути про "ізраїльських найманців", які росіянам привиділись поруч з азовцями. Також Захарова дорікнула Тель-Авіву "роздуттям інформаційної кампанії".