Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили самый большой поселок Украины в Харьковской области.

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Разрушена медицинская инфраструктура

Черненко отметила, что отрасль медицины нуждается в значительном ремонте. Многие здания медицинской сферы разбиты, многие сельские амбулатории уничтожены. В некоторых заведениях, в частности, остается только 30% - 40% всего персонала.

В Изюмской центральной больнице не осталось хирургического корпуса. Но несмотря на это оставшиеся врачи помогли более 400 пациентам. Операции они проводили в подвалах при едва плюсовой температуре, занимались фактически полевой медициной,

– заметила корреспондентка из Харькова.

По словам медиков Изюмской больницы, не хватало персонала, лекарств, не было врача-анестезиолога долгое время, не было препаратов крови для остановки кровотечения. Практически антисанитария с отсутствием антисептиков. Максимальная температура +2 – +3 градуса.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в первую очередь нужно восстановить 6 сельских амбулаторий, в которых будут работать семейные врачи. Красный Крест поставит 4 мобильных амбулатории, которые будут работать при восстановлении основных. Министерство здравоохранения, закупая оборудование на нужды войны, сделало резерв 25% для деоккупированных территорий.

"Часть этого оборудования находится в мобильном госпитале в Изюме, где больше разрушений и хирургический блок восстановлению не подлежит", – подчеркнул он.

Смотрите фото разрушенной больницы из деоккупированной Харьковской области:

Мобильный госпиталь в Изюме

Корреспондентка из Харькова продолжила, что мобильный госпиталь в Изюме позволит оперировать пациентов на месте, ведь сейчас их возят за много километры. Некоторые постройки будут ремонтировать. Также постараются решить проблемы нехватки врачей. В частности, предложат работать им вахтовым методом, привлекут волонтеров и медиков экстренной медицины.

Международные организации помогут в строительстве модульных домов именно для медиков в Изюме при мобильном госпитале,

– подчеркнула Черненко.

Инфраструктура возвращается

Она добавила, что есть проблема с тем, как хранить определенные медицинские препараты на деоккупированных территориях, ведь не всюду еще полностью восстановили электроэнергию. С её восстановлением туда в больших количествах доставят медикаменты. В некоторых населённых пунктах уже работают аптеки, а также продовольственные магазины и магазины для ремонта.

"В Изюме сейчас разбирают завалы. Разбирали телебашню, разбирали 3-этажный дом, разбирали газовые сети. Запуск газа тоже сейчас продолжается", – сказала корреспондентка из Харькова.

По словам Черненко, сейчас уже более 500 домов подключили к газоснабжению. Однако людям напоминают и о том, что они могут эвакуироваться, ведь пережить зиму на деоккупированных территориях будет тяжело. Однако есть и остающиеся, объединяются и будут зимовать в тех городах и селах.

Корреспондент из Харькова о том, как героически работали врачи на оккупированной Харьковщине: смотрите видео

Помощь международных организаций

Корреспондентка из Харькова рассказала о помощи международных организаций и партнеров. В частности, Красный Крест помогает построить мобильный госпиталь. "Сумка самарянина" будет помогать с развертыванием мобильного госпиталя в Изюме тоже. "Врачи без границ" постоянно работают.

А еще Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщил, что министры разных стран будут помогать восстанавливать природные ресурсы на деоккупированных территориях,

– подытожила Черненко.

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