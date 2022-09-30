Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ звільнили найбільше селище України на Харківщині.

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Зруйнована медична інфраструктура

Черненко зазначила, що галузь медицини потребує значного ремонту. Багато будівель медичної сфери розбиті, багато сільських амбулаторій знищені. У деяких закладах, зокрема, залишається лише 30% – 40% від усього персоналу.

В Ізюмській центральній лікарні не залишилось хірургічного корпусу. Але попри це лікарі, які залишились, допомогли понад 400 пацієнтам. Операції вони проводили в підвалах при ледь плюсовій температурі, займалися фактично польовою медициною,

– зауважила кореспондентка з Харкова.

За словами медиків Ізюмської лікарні, не вистачало персоналу, ліків, не було лікаря-анестезіолога довгий час, не було препаратів крові для зупинки кровотечі. Фактично антисанітарія з відсутністю антисептиків. Максимальна температура +2 – +3 градуси.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що першочергово потрібно відновити 6 сільських амбулаторій, у яких будуть працювати сімейні лікарі. Червоний Хрест поставить 4 мобільні амбулаторії, які працюватимуть під час відновлення основних. Міністерство охорони здоров'я закуповуючи обладнання на потреби війни, зробило резерв 25% для деокупованих територій.

"Частина цього обладнання є в мобільному шпиталі в Ізюмі, де найбільше руйнувань і хірургічний блок відновленню не підлягає", – наголосив він.

Дивіться фото зруйнованої лікарні з деокупованої Харківщини:

Мобільний шпиталь в Ізюмі

Кореспондентка з Харкова продовжила, що мобільний шпиталь в Ізюмі дозволить оперувати пацієнтів на місці, адже зараз їх возять за багато кілометрів. Деякі будівлі будуть ремонтувати. Також намагатимуться розв'язати проблеми нестачі лікарів. Зокрема, запропонують працювати їм вахтовим методом, залучать волонтерів і медиків екстреної медицини.

Міжнародні організації допоможуть у будівництві модульних будинків саме для медиків у Ізюмі при мобільному шпиталі,

– підкреслила Черненко.

Інфраструктура повертається

Вона додала, що є проблема з тим, як зберігати певні медичні препарати на деокупованих територіях, адже не всюди ще повністю відновили електроенергію. З її відновленням туди в більших кількостях доставлять медикаменти. В деяких населених пунктах уже працюють аптеки, а також продовольчі магазини й магазини для ремонту.

"В Ізюмі зараз розбирають завали. Розбирали телевежу, розбирали 3-поверховий будинок, розбирали газові мережі. Запуск газу теж зараз триває", – сказала кореспондентка з Харкова.

За словами Черненко, нині вже понад 500 осель під'єднали до газопостачання. Однак людям нагадують і про те, що вони можуть евакуюватись, адже пережити зиму на деокупованих територіях буде важко. Проте є й такі, що залишаються, гуртуються і будуть зимувати в тих містах і селах.

Кореспондентка з Харкова про те, як героїчно працювали лікарі на окупованій Харківщині: дивіться відео

Допомога міжнародних організацій

Кореспондентка з Харкова розповіла про допомогу міжнародних організацій і партнерів. Зокрема, Червоний Хрест допомагає збудувати мобільний шпиталь. "Сумка самарянина" допомагатиме з розгорненням мобільного шпиталю в Ізюмі теж. "Лікарі без кордонів" постійно працюють.

А ще Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України повідомив, що міністри різних країн допомагатимуть відновлювати природні ресурси на деокупованих територіях,

– підсумувала Черненко.

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