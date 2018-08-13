Финляндия официально обратилась к России из-за критического состояния Сенцова

Страны цивилизованного мира в который раз обращаются к России с призывом освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который уже почти три месяца голодает.

13 августа с призывом освободить всех украинских политических заключенных, а также оказать медицинскую помощь режиссеру Олегу Сенцов, который голодает уже 91 день, в России обратились в МИД Финляндии.

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Соответствующее заявление от имени министра иностранных дел Финляндии Тимо Сиони появилась в Twitter ведомства.

Глава МИД Соини: здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему медицинское лечение и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины,

– говорится в сообщении.

FM #Soini: Health of Ukrainian film director Oleg #Sentsov in prison is deteriorating rapidly. We expect #Russia to provide him with medical treatment and to release all illegally detained Ukrainian citizens. #FreeSentsov — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) 13 серпня 2018 р.

Ранее в понедельник открытое письмо с призывом освободить Сенцова написали известные мировые деятели искусства среди которых французский режиссер Жан-Люк Годар, британский кинорежиссер Кен Лоуч, немецкий режиссер и сценаристка Маргарете фон Тротта и другие.

В ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцов вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии она написала, что больше не имеет никакой информации о вероятном самолете с политзаключенным и предполагает, что ей предоставили недостоверные данные. После этого российские тюремщики сообщили, что Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытнанги.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.