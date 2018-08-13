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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фінляндія офіційно звернулась до Росії через критичний стан Сенцова

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Олег Сенцов голодує уже майже три місяці у російському полоні
Олег Сенцов голодує уже майже три місяці у російському полоні / Фото із відкритих джерел

Країни цивілізованого світу вкотре звертаються до Росії із закликом звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який вже майже три місяці голодує.

13 серпня із закликом звільнити всіх українських політичних в’язнів, а також надати медичну допомогу режисеру Олегу Сенцову, який голодує уже 91 день, до Росії звернулись у МЗС Фінляндії.

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Відповідна заява від імені міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сіоні з'явилась у Twitter відомства.

Глава МЗС Соіні: здоров’я українського кінорежисера Олега Сенцова у в’язниці швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому медичне лікування та звільнить всіх незаконно затриманих громадян України,
– йдеться у повідомленні.

Раніше у понеділок відкритого листа із закликом звільнити Сенцова написали відомі світові митці серед яких французький режисер Жан-Люк Годар, британський кінорежисер Кен Лоуч, німецька режисерка та сценаристка Маргарете фон Тротта та інші.

Вночі на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до Києва. Проте згодом вона написала, що більше не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем і припускає, що їй надали недостовірні дані. Після цього російські тюремники сповістили, що Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитнангі.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Україна – Росія Новини Росії Фінляндія заручники Українці в полоні РФ голодування Олег Сенцов Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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