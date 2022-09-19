Соответствующие данные не показывают подлинных масштабов сексуального насилия в условиях войны россии против Украины. Об этом сказал новый глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин.

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Как работают с жертвами оккупантов

Костин сказал, что преступлений россиян в отношении детей, к сожалению, гораздо больше, чем он отметил.

Мы работаем с детьми с использованием такой системы, которая называется "зеленая комната" – при непосредственном участии психолога. Он вне визуального наблюдения ребенка, но помогает. Это сложно. Но в некоторых случаях есть показания, которые могут быть использованы в качестве доказательств в этих уголовных производствах,

– добавил Костин.

Также генпрокурор призвал украинцев, ставших жертвами или свидетелями преступлений россиян и ныне находящихся за границей, свидетельствовать там – на месте. Иностранные стражи порядка это будут фиксировать и передавать в Киев.

Что происходит на деоккупированных территориях

В Генштабе ВСУ рассказали, что на освобожденных территориях сохраняется высокий риск минной опасности. Также в некоторых населенных пунктах нет электроэнергии, продуктов питания и лекарств. Правоохранители находят факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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В Харьковской области оккупанты удерживали в подвале пятерых подростков в течение 7 дней. Россияне проводили с ними фильтрационные мероприятия.

По словам президента Владимира Зеленского, россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. Оккупанты пытали и убивали мирных жителей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в Изюме функционировала настоящая пыточная. По его словам, на полу был постелен гладкий линолеум, который было легко мыть от крови. Также в комнате есть стол, за которым сидел один из оккупантов и снимал "свидетельства", пока другие захватчики выбивали их.

Кроме того, россияне с начала полномасштабной войны воруют украинских детей с временно оккупированных территорий.

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