Відповідні дані не показують справжніх масштабів сексуального насильства в умовах війни росії проти України. Про це сказав новий очільник Офісу генерального прокурора Андрій Костін.

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Як працюють із жертвами окупантів

Костін сказав, що злочинів росіян щодо дітей, на жаль, набагато більше, ніж він зазначив.

Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається "зелена кімната" – за безпосередньої участі психолога. Він поза візуальним спостереженням дитини, але допомагає. Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази в цих кримінальних провадженнях.

– додав Костін.

Такж генпрокурор закликав українців, які стали жертвами або свідками злочинів росіян і нині перебувають за кордоном, свідчити там – на місці. Іноземні правоохоронці це фіксуватимуть і передаватимуть у Київ.

Що відбувається на деокупованих територіях

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на звільнених територіях зберігається високий ризик мінної небезпеки. Також у деяких населених пунктах немає електроенергії, продуктів харчування і ліків. Правоохоронці знаходять факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Воєнні злочини росіян: останні новини

На Харківщині окупанти утримували у підвалі п'ятьох підлітків протягом 7 днів. Росіяни проводили з ними фільтраційні заходи.

За словами президента Володимира Зеленського, росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. Окупанти катували та вбивали мирних мешканців.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що в Ізюмі функціонувала справжня катівня. За його словами, на підлозі був постелений гладкий лінолеум, який було легко мити від крові. Також в кімнаті є стіл, за яким сидів один з окупантів і фільмував "свідчення ", поки інші загарбники вибивали їх.

Крім того, росіяни від початку повномасштабної війни крадуть українських дітей з тимчасово окупованих територій.

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