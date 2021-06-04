Ведь даже в обнародованном на канале видео на запястьях Протасевича – заметные раны, которые скорее всего являются следами от наручников. К тому же белорусские силовики удерживают не только его, но и его девушку Софию Сапегу.

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О чем же говорил Роман Протасевич на видео ОНТ? Он "признал" вину в организации массовых беспорядков, пожалел о поездке на Донбасс, а еще и заверил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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"Признание" в преступлениях

Протасевич сказал, что полностью признал вину по обвинению в организации массовых беспорядков.

"Я это открыто признаю - я был одним из тех людей, которые обнародовали призывы выйти на улицу 9 числа (9 августа 2020, день президентских выборов в Беларуси – 24 канал)".

"Я признал, что эти призывы привели к тому, что на улицах начались беспорядки".

Лукашенко – "стальные яйца"

Оппозиционного журналиста спросили, как же он теперь относится к Александру Лукашенко. И Протасевич "неожиданно" начал того защищать.

"Когда я стал втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую... Тогда стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича – на самом деле это просто попытка давления".

"И что во многих моментах он вел себя, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами".

Запад хочет "голодных бунтов" в Беларуси

Роман Протасевич затронул и темы белорусской оппозиции, и санкции против белорусских властей.

Белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановською, мол, финансируема "частными спонсорами" из Литвы и Польши. К слову, ранее Лукашенко неоднократно обвинял именно эти страны в проблемах Беларуси.

Протасевич озвучил и еще один тезис белорусской пропаганды: мол, плохой Запад вводит санкции, чтобы экономика Беларуси "потерпела крах как можно быстрее", и чтобы там начались "голодные бунты".

Донбасс был "самой большой ошибкой"

Прокомментировал Роман Протасевич свое присутствие на Донбассе.

Это было эмоционально: ту поездку он назвал самой большой ошибкой в ​​жизни.

А еще он очень надеется, что Лукашенко не выдаст его боевикам.

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Можно ли верить сказанному

Обратим внимание, что во время общения с представителем ОНТ Протасевич смотрел в основном на пол. В итоге он заявил, что "не хочет лезть в политику", а хочет "обычной спокойной жизни", а не "бежать от чего-то".

В конце разговора Роман Протасевич расплакался. Именно тогда в кадр попали руки Романа – с заметными ранами, которые скорее всего являются следами от наручников.



На руках Романа Протасевича заметны раны / Скриншоты из эфира ОНТ

Напомним и то, что в " Новой газете " 1 июня опубликовали слова задержанного также в Минске россиянина Егора Дудникова. Тот откровенно рассказал, что с ним хотели записать интервью на ОНТ и – приготовили ответы на вопросы.

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