Адже навіть в оприлюдненому каналом відео на зап'ястях Протасевича – помітні рани, які найімовірніше є слідами від наручників. До того ж білоруські силовики утримують не тільки його, а і його дівчину Софію Сапегу.
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Про що ж говорив Роман Протасевич у відео ОНТ? Він "визнав" провину в організації масових заворушень, пошкодував про поїздку на Донбас, а ще й запевнив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
"Інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу: головні теми
"Зізнання" у злочинах
Протасевич сказав, що повністю визнав провину щодо звинувачення в організації масових заворушень.
- "Я це відкрито визнаю – я був одним із тих людей, які оприлюднювали заклики вийти на вулицю 9 числа (9 серпня 2020, день президентських виборів у Білорусі – 24 канал)".
- "Я визнав, що ці заклики призвели до того, що на вулицях почався безлад.
Лукашенко – "сталеві яйця"
Опозиційного журналіста запитали, як же він тепер ставиться до Олександра Лукашенка. І Протасевич "несподівано" почав того захищати.
- "Коли я почав втягуватися не в журналістську роботу, а в політичну… То почав розуміти, що багато речей, за які критикували Олександра Григоровича – насправді це просто спроба тиску".
- "І що в багатьох моментах він вчиняв, перепрошую за такий вислів, як людина зі сталевими яйцями".
Захід хоче "голодних бунтів" у Білорусі
Роман Протасевич зачепив і теми білоруської опозиції, і санкції проти білоруської влади.
- Білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тихановською, мовляв, фінансована "приватними спонсорами" з Литви й Польщі. До слова, раніше Лукашенко неодноразово звинувачував саме ці країни у негараздах Білорусі.
- Протасевич озвучив і ще одну тезу білоруської пропаганди: мовляв, поганий Захід вводить санкції, щоб економіка Білорусі "зазнала краху якнайшвидше", і щоб там почалися "голодні бунти".
Донбас був "найбільшою помилкою"
Прокоментував Роман Протасевич свою присутність на Донбасі.
- Це було емоційно: ту поїздку він назвав найбільшою помилкою в житті.
- А ще він дуже сподівається, що Лукашенко не видасть його бойовикам.
Зверніть увагу Протасевич публічно "злив" усіх, хто брав участь в організації масових протестів
Чи можна вірити сказаному
Звернімо увагу, що під час спілкування з представником ОНТ Протасевич дивився здебільшого на підлогу. У підсумку він заявив, що "не хоче лізти у політику", а хоче "звичайного спокійного життя", а не "втікати від чогось".
Наприкінці розмови Роман Протасевич розплакався. Саме тоді у кадр потрапили руки Романа – з помітними ранами, які найімовірніше є слідами від наручників.
На руках Романа Протасевича помітні рани / Скриншоти з ефіру ОНТ
Нагадаємо й те, що у "Новой газете" 1 червня опублікували слова затриманого також у Мінську росіянина Єгора Дуднікова. Той відверто розповів, що з ним хотіли записати інтерв'ю для ОНТ і – приготували відповіді на запитання.
Примусова посадка літака у Мінську: головне
- 23 травня у Білорусі примусово посадили літак Ryanair через начебто повідомлення про мінування.
- Після цього з борту зняли засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчину.
- Світ різко відреагував на ці події, США та Європа готуються накласти санкції.
- Низка країн вже зупинили авіасполучення з Білоруссю, і Україна серед них.