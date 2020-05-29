В Броварах произошла стрельба из-за криминальных разборок между группами, которые крышуют маршрутки. Политики и общественные активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. Украина планирует снять запрет на въезд иностранцев. Протесты в США из-за смерти Джорджа Флойда не утихают. Такими были главные новости Украины и мира 29 мая.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 29 мая:

Стрельба в Броварах

Актуально Стрельба в Броварах: почему рынок автобусных перевозок "притягивает" криминал

Кто принял участие в перестрелке и как все произошло

В Броварах, что под Киевом, утром 29 мая произошли криминальные разборки между криминальными группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси. Участие в перестрелке приняли около сотни человек.

Организаторами стычки стали предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики. Одна из сторон привезла "титушек" из Винницкой области.

В результате перестрелки по меньшей мере 3 человека ранены. Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом. К счастью, никто не пострадал.

Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, из них лишь двое местных жителей, все остальные – из Винницкой области. У них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине проводят спецоперацию на дорогах.

Как на перестрелку отреагировали украинская власть и правоохранители

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.

В то же время Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупции" определение квот перевозчиков, привлечение банд в борьбе за маршруты. И добавил, что систему "будут лечить".

На совещании с президентом и премьером Аваков сообщил о кадровых изменениях в полиции Винницкой области. В частности, руководство Нацполиции приняло решение отстранить Юрия Педоса от исполнения обязанностей начальника Винницкой полиции. Вместе с Педосом отстранили и его заместителя.

По факту стрельбы в Броварах правоохранители начали три уголовных производства.

Действия злоумышленников квалифицировали как

хулиганство, совершенное группой людей с применением оружия;

умышленное уничтожение или повреждение имущества;

незаконное обращение с оружием.

покушение на убийство двух и более человек.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что перестрелку нельзя назвать просто стычками, ему это напомнило 90-е годы.

Зеленский подчеркнул, что нужно провести расследование для установления и наказания виновных. Правительство должно оказать помощь местным жителям, пострадавшим в результате столкновения.

Смотрите видеосюжет 24 канала о стрельбе в Броварах:

Версии журналистов и СМИ

Журналист Дмитрий Гнап уверен, что конфликт можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков. А конфликты между перевозчиками начались раньше.

В то же время волонтер и активист Роман Синицын, а также нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, утверждают, что к перестрелке в Броварах 29 мая может быть причастен экс-заместитель главы МВД Сергей Чеботарь, известный по делу так называемых "рюкзаков Авакова". Фирма его зятя Олега Полищука якобы является одной из сторон конфликта.

Разборки, которые устроили вооруженные титушки в Броварах могли быть вызваны переделом бизнеса.

Интересно! Почему полиция могла знать о напряженной ситуации в Броварах – читайте по ссылке.

Уволят ли теперь Авакова

К теме В развитой стране уже бы уволили: причины громких скандалов в МВД

В течение последних недель в Украине произошло сразу несколько криминальных событий. Речь идет об изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбе в Броварах. Конечно, это не осталось без внимания общества и активистов.

Сразу несколько политиков и общественных деятелей требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. В частности, фракция "Голос" в Верховной Раде требует отставки Авакова и Клименко после событий в Кагарлыке. Депутаты отмечают, что руководство МВД и Национальной полиции должно ответить за то, что произошло.

В то же время вопрос об увольнении Авакова президент Зеленский не поднимал. Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в Офисе Президента, министр пока остается на должности.

К теме Аваков должен уйти: украинцы взорвались критикой относительно событий в Кагарлыке и стрельбы в Броварах

Обострение протестов в США

К теме Резонансное убийство в Миннеаполисе: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации

В Миннеаполисе продолжаются массовые протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Мэр города Джейкоб Фрей ввел с 28 мая в Миннеаполисе режим чрезвычайной ситуации. Он продлится 72 часа.

Указ позволяет власти города применять силу Нацгвардии США для поддержания порядка. А также обращаться к властям соседних городов, штата Миннесота и в целом стран за помощью.

Новые раненые

Во время одного из протестов неизвестные стреляли в семерых активистов. Двух раненых уже прооперировали, один находится в тяжелом состоянии. Судьба еще четырех пострадавших пока неизвестна.

Стрельба произошла в крупнейшем городе штата Кентукки – Луисвилле 28 мая. По словам мэра города, семь человек получили ранения. Правоохранители отметили, что никто из полицейских не применял оружие.

Несмотря на заявления полицейских, некоторые очевидцы утверждают, что видели, как один из правоохранителей стрелял по толпе демонстрантов из пейнтбольного ружья.

Just before the bangs, some protestors were shaking this @LMPD vehicle. pic.twitter.com/EObWeKgslW — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты в США: главное

Полицейские задержали Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался рассчитаться фальшивым чеком.

Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда, став ему коленом на шею.

Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его.

Однако милиционер в течение 7 минут продолжал душить Флойда. Отпустили мужчину, уже когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.

Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.

Миннеаполис, Лос-Анджелес и Мемфис охватили массовые протесты, пока ситуация напряженная, а по мнению губернатора штата Уолза – даже "очень опасная".

Смотрите видеосюжет 24 канала о протестах в США:​

Снимут ли запрет на въезд иностранцев в Украину

Актуально Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе: сколько из них работают на самом деле

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует снять запрет на въезд иностранцев. Новые послабления правительство планирует воплотить в очередной смене карантинных ограничений.

По словам главы МИД, первый шаг в этом направлении Украина уже сделала. Он рассказал об открытии части контрольно-пропускных пунктов на границе.

Здесь речь идет о 66 пунктах пропуска, которые заработали этой ночью. Все они расположены на границе с Молдовой, Венгрией, Польшей, Словакией и Румынией. В то же время из-за активного распространения коронавируса в Беларуси и России на границах с ними до сих пор действуют более жесткие ограничения.

Как иностранцы смогут въезжать в Украину

Наиболее вероятным вариантом разрешения на въезд, по данным СМИ, является прохождение после пересечения границы карантина в 14 дней.

Это, фактически, означает, что в Украину смогут въезжать иностранные работники или же студенты.

В Украине наладили схему отслеживания тех, кто прибыл из-за границы, в частности через приложение Дия.

Обратите внимание! Запрет на въезд иностранцев ввели вместе с карантином, который начал действовать с 12 марта 2020 года. Запрет предусматривал, что въезд был запрещен большинству иностранцев. Исключениями были дипломаты, члены семей украинцев, а также те, кто имеют вид на жительство в нашей стране.

Когда Украина может открыть все границы?Полностью границы с соседними государствами Украина планирует открыть до середины июля. Тогда за границу смогут ездить все, а не только люди с соответствующими документами.



Евросоюз практически закрыл свою границу для иностранцев – в том числе и украинцев – до 14 июня. Некоторые страны Европы допускают транзит по своей территории, однако есть и такие, куда невозможно поехать без вида на жительство.