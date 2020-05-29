У Броварах сталася стрілянина через кримінальні розбірки між групами, які кришують маршрутки. Політики та громадські активісти вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова. Україна планує зняти заборону на в'їзд іноземців. Протести в США через смерть Джорджа Флойда не вщухають. Такими були головні новини України та світу 29 травня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 29 травня:

Перестрілка в Броварах

Актуально Стрілянина в Броварах: чому ринок автобусних перевезень "притягує" кримінал

Хто взяв участь в стрілянині і як все відбулось

У Броварах, що під Києвом, вранці 29 травня відбулися кримінальні розбірки між кримінальними угрупуваннями, які кришують перевезення маршрутними таксі. Участь в перестрілці взяли близько сотні людей.

Організаторами сутички стали підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники. Одна зі сторін привезла "тітушок" з Вінницької області.

Внаслідок перестрілки щонайменше 3 людини поранені. Під час одного з пострілів куля влучила у вікно будинку, який розташований поруч. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, з них лише двоє місцевих мешканців, усі решта – з Вінниччини. В них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині проводять спецоперацію на дорогах.

Як на стрілянину відреагувала українська влада і правоохоронці

Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.

Водночас Арсен Аваков назвав перестрілку в Броварах "відгомоном корупції" визначення квот перевізників, залучення банд у боротьбі за маршрути. Та додав, що систему "будуть лікувати".

З різних джерел стало відомо, що саме вінницька поліція супроводжувала стрілків у Броварах. Але глава МВС Арсен Аваков каже, що це була приватна охоронна фірма.

На нараді з президентом та прем'єром Аваков повідомив про кадрові зміни в поліції Вінницької області. Зокрема, керівництво Нацполіції ухвалило рішення відсторонити Юрія Педоса від виконання обов'язків начальника вінницької поліції. Разом з Педосом відсторонили і його заступника.

За фактом стрілянини у Броварах правоохоронці розпочали три кримінальні провадження.

Дії зловмисників кваліфікували як

хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням зброї;

умисне знищення або пошкодження майна;

незаконне поводження зі зброєю.

замах на вбивство двох і більше осіб.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що перестрілку не можна назвати просто сутичками, йому це нагадало 90-ті роки.

Зеленський наголосив, що потрібно провести розслідування для встановлення й покарання винних. Уряд повинен надати допомогу місцевим жителям, які постраждали внаслідок сутички.

Дивіться відеосюжет 24 каналу про стрілянину в Броварах:

Версії журналістів та ЗМІ

Журналіст Дмитро Гнап переконаний, що конфлікту можна було запобігти. Адже ще два дні тому місцеві жителі скаржилися на агресивну поведінку одного з перевізників. А конфлікти між перевізниками почалися раніше.

Водночас волонтер та активіст Роман Сініцин, а також нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, стверджують, що до стрілянини в Броварах 29 травня може бути причетний ексзаступник глави МВС – Сергій Чеботар, відомий у справі так званих "рюкзаків Авакова". Фірма його зятя Олега Поліщука нібито є однією зі сторін конфлікту.

Розбірки, які влаштували озброєні тітушки в Броварах могли бути спричинені переділом бізнесу.

Цікаво! Чому поліція могла знати про напружену ситуацію в Броварах – читайте за посиланням.

Чи звільнять тепер Авакова

До теми У розвиненій країні вже б звільнили: причини гучних скандалів у МВС

Протягом останніх тижнів в Україні відбулися одразу декілька кримінальних подій. Мовиться про зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику та стрілянину у Броварах. Звісно, це не залишилося без уваги суспільства та активістів.

Одразу декілька політиків та громадських діячів вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова. Зокрема, фракція "Голос" у Верховній Раді вимагає відставки Авакова та Клименка після подій в Кагарлику. Депутати наголошують, що керівництво МВС та Національної поліції має відповісти за те, що сталося.

Водночас питання про звільнення Авакова президент Зеленський не підіймав. Як повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі Президента, міністр наразі залишається на посаді.

До теми Аваков має піти: українці вибухнули критикою на події у Кагарлику та стрілянину у Броварах

Загострення протестів у США

До теми Резонансне вбивство у Міннеаполісі: у місті ввели режим надзвичайної ситуації

У Міннеаполісі тривають масові протести через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Мер міста Джейкоб Фрей ввів з 28 травня у Міннеаполісі режим надзвичайної ситуації. Він триватиме 72 години.

Указ дозволяє владі міста застосовувати сили Нацгвардії США для підтримки порядку. А також звертатися до влади сусідніх міст, штату Міннесота й загалом країн по допомогу.

Нові поранені

Під час одного з протестів невідомі стріляли в сімох активістів. Двох поранених вже прооперували, один перебуває у важкому стані. Доля ще чотирьох постраждалих наразі невідома.

Стрілянина сталася у найбільшому місті штату Кентуккі – Луїсвілль 28 травня. За словами мера міста, семеро осіб отримали поранення. Правоохоронці зазначили, що ніхто з поліцейських не застосовував зброю.

Попри заяви поліцейських, деякі очевидці стверджують, що бачили, як один з правоохоронців стріляв по натовпу демонстрантів з пейнтбольної рушниці.

Just before the bangs, some protestors were shaking this @LMPD vehicle. pic.twitter.com/EObWeKgslW — Stephen Goin (@stephengoin) May 29, 2020

Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести в США: головне

Поліцейські затримали Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.

Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда, ставши йому коліном на шию.

Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.

Однак правоохоронець протягом 7 хвилин продовжував душити Флойда. Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.

Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.

Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".

Дивіться відеосюжет 24 каналу про протести в США:

Чи знімуть заборону на в'їзд іноземців до України

Актуально Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні: скільки з них працюють насправді

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує зняти заборону на в'їзд іноземців. Нові послаблення уряд планує втілити у черговій зміні карантинних обмежень.

За словами глави МЗС, перший крок у цьому напрямку Україна вже здійснила. Він розповів про відкриття частини контрольно-пропускних пунктів на кордоні.

Тут мовиться про 66 пунктів пропуску, які запрацювали цієї ночі. Усі вони розташовані на кордоні з Молдовою, Угорщиною, Польщею, Словаччиною і Румунією. Водночас через активне поширення коронавірусу в Білорусі й Росії на кордонах з ними досі діють більш жорсткі обмеження.

Як іноземці зможуть в'їжджати в Україну

Найбільш імовірним варіантом дозволу на в'їзд, за даними ЗМІ, є проходження після перетину кордону карантину в 14 днів.

Це, фактично, означає, що в Україну зможуть в'їжджати іноземні працівники, або ж студенти.

В Україні налагодили схему відслідковування тих, хто прибув з-за кордону, зокрема через додаток Дія.

Зверніть увагу! Заборону на в'їзд іноземців запровадили разом з карантином, який почав діяти з 12 березня 2020 року. Заборона передбачала, що в'їзд було заборонено більшості іноземців. Винятками були дипломати, члени сімей українців, а також ті, хто мають посвідку на проживання у нашій державі.

Коли Україна може відкрити усі кордони? Повністю кордони із сусідніми державами Україна планує відкрити до середини липня. Тоді за кордон зможуть їздити усі, а не лише люди з відповідними документами.



Євросоюз практично закрив свій кордон для іноземців – зокрема і українців – до 14 червня. Деякі країни Європи допускають транзит власною територією, однак є і такі, куди не можливо поїхати без посвідки на проживання.