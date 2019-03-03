Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского

В оккупированном Крыму дважды задерживали и отпускали архиепископа ПЦУ Климента. Сотни активистов пикетировали дом подозреваемого в причастности к коррупции в "Укроборонпроме" Гладковского. Епифаний стремится изменить церковные законы. Суд пересмотрит приговор убийце Оксаны Макар. Умер знаменитый украинский актер Сергей Романюк. Такими были главные новости воскресенья, 3 марта, в Украине и мире.

Скандал с двойным задержанием архиепископа ПЦУ в Крыму

Российские спецслужбы задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Силовики забрали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы.

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"Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую ​​версию", – прокомментировал архиепископ Климент. К священнослужителю как можно скорее прибыл адвокат Эмиль Курбединов, а затем и Николай Полозов.



Адвокаты Эмиль Курбединов и Николай Полозов с архиепископом Климентом

Климент рассказал 24 каналу: "Сначала так называемые полицейские попросили предоставить им документы и открыть дипломат, чтобы они посмотрели, что в нем есть. После этого мне сказали, чтобы я прошел в дежурную часть на автовокзале. Они вызвали "наряды полиции". За это время Климент связался с украинским консулом в Ростове-на-Дону, руководством церкви и правозащитниками.

Эксклюзивный комментарий архиепископа Климента 24 каналу:

"Меня продержали 4 часа с нарушением всех норм и правил, потому что за 3 часа мне должны предъявить обвинение", – добавил Климент. А как только архиепископ вышел из участка – его задержали снова. На этот раз якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке. За это Клименту якобы грозило до 15 суток административного ареста.

Смотрите видео, где Курбединов подробно объясняет, что случилось с архиепископом Климентом:

LIVE. Крым. Симферополь. Комментарии адвокатов и Архиепископа Климента. 03.03.2019 Опубліковано Крымская солидарность Неділя, 3 березня 2019 р.

В конце концов архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента выпустили из так называемого Киевского райотдела полиции без составления протокола и без предъявления каких-либо обвинений. Правозащитники уверяют, что такие задержания проукраинских деятелей – системное явление в Крыму.

Протест возле дома Гладковского: "Мародеров – за решетку!"

Несколько активистов "Национальной дружины" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Он вместе с отцом – фигуранты расследования о хищении в украинской оборонной промышленности.

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Активисты требовали взять Гладковского (прежняя фамилия – Свинарчук) под стражу и еженедельный отчет генпрокурора Юрия Луценко по расследованию хищений в оборонном комплексе. Участники акции выкрикивали лозунги "Мародерам – смерть!" и "Мародеров – за решетку!"

Видео о том, как происходила вторая акция протеста под зданием Гладковского:

Протестующие имели с собой баллончики с краской и файеры. Они предупредили: если их требования не будут выполнены, то придут с протестами 9 марта на Майдан Независимости в Киеве.



Протест под домом Гладковского

Участники пикета нарисовали краской на арке возле дома Гладковского надпись "Мародер", обрисовали въезд в гараж и облепили его наклейками.



Вход во двор дома Гладковского обозначили надписью "Мародер"

Присутствующие также зажгли файеры, после чего завершили акцию. Несколько участников акции также бросили сожженные файеры в сторону дома, из-за чего получили словесную взбучку от своих лидеров.



Файеры жгли, но в сторону дома не бросали

Что известно о хищениях в "Укроборонпроме" и при чем здесь Гладковский?

Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Епифаний стремится изменить церковные каноны

Самый молодой в православном мире глава церкви Епифаний позволил посещать церковь в джинсах и с непокрытой головой. Он убежден, что ПЦУ должна быть демократической и прогрессивной. В этом поддерживают Епифания и эксперты, убеждая, что определенные нормы устарели и уже давно нуждаются в изменениях.

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Епифаний хочет, чтобы украинская церковь была современной. Однако на это нужно время. А эксперты отмечают, что украинская церковь даже не имеет выбора – ей необходимо становиться современной, чтобы выиграть конкуренцию с русской церковью и завладеть расположением верующих.



Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины Что планируют изменить в ПЦУ? • Упорядочить правила внешнего вида.

• Уменьшить время богослужения в церкви.

• Проводить богослужения понятным языком.

• Ввести социальные лифты. Также Епифаний неоднократно заявлял, что церковь должна стать ближе для человека. А сами верующие – идти в первую очередь к Богу. И главное – не бояться критики, которая звучит не столько от священников, как от продавщиц церковной утвари и зацикленных на внешних ритуалах верующих. Смотрите сюжет 24 канала об изменениях в Православной церкви Украины: Суд пересмотрит приговор насильнику и убийце Оксаны Макар Суд пересмотрит приговор Евгению Краснощеку, который изнасиловал и убил Оксану Макар в 2012 году в Николаеве. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению. Еще двое соучастников злоумышленника – Максим Присяжнюк и Артем Погосян – были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно. Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: в Дронова нет денег на компенсацию пострадавшим Теперь по резонансному делу якобы появилась новая информация, поэтому суд рассмотрит заявление о пересмотре приговора. Краснощека доставят в николаевский следственный изолятор из колонии в Новгороде-Северском, что в Черниговской области.



Сергей Романюк, вечная память

Что известно про Сергея Романюка?

Родился в 1953 году в Кривом Роге, детство провел в Новоград-Волынском. Окончил Студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко, а с 1972 года был актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.



Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино, снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых: "Роксолана" (исполнил роль священника), "Чорна Рада", "Мамай", "Иван Сила" (исполнил роль Ивана Сила в старости). Романюк также сыграл роль Митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей". Последний фильм, в котором снимался Романюк – "Толока" – вышел на экраны в 2018 году.