00:09
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Главные новости
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского

      129 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 3 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 3 марта / колаж 24 канала

      В оккупированном Крыму дважды задерживали и отпускали архиепископа ПЦУ Климента. Сотни активистов пикетировали дом подозреваемого в причастности к коррупции в "Укроборонпроме" Гладковского. Епифаний стремится изменить церковные законы. Суд пересмотрит приговор убийце Оксаны Макар. Умер знаменитый украинский актер Сергей Романюк. Такими были главные новости воскресенья, 3 марта, в Украине и мире.

      Скандал с двойным задержанием архиепископа ПЦУ в Крыму

      Российские спецслужбы задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Силовики забрали архиепископа, когда тот уже сидел в автобусе. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы.

      Читайте также: Варфоломей отказал пророссийской церкви в соборе для обсуждения ПЦУ

      "Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую ​​версию", – прокомментировал архиепископ Климент. К священнослужителю как можно скорее прибыл адвокат Эмиль Курбединов, а затем и Николай Полозов.

      Климент, Полозов, Курбедінов
      Адвокаты Эмиль Курбединов и Николай Полозов с архиепископом Климентом

      Климент рассказал 24 каналу: "Сначала так называемые полицейские попросили предоставить им документы и открыть дипломат, чтобы они посмотрели, что в нем есть. После этого мне сказали, чтобы я прошел в дежурную часть на автовокзале. Они вызвали "наряды полиции". За это время Климент связался с украинским консулом в Ростове-на-Дону, руководством церкви и правозащитниками.

      Эксклюзивный комментарий архиепископа Климента 24 каналу:

      "Меня продержали 4 часа с нарушением всех норм и правил, потому что за 3 часа мне должны предъявить обвинение", – добавил Климент. А как только архиепископ вышел из участка – его задержали снова. На этот раз якобы был анонимный телефонный звонок в полицию, где неизвестный сказал, что священнослужитель нецензурно ругался на рынке. За это Клименту якобы грозило до 15 суток административного ареста.

      Смотрите видео, где Курбединов подробно объясняет, что случилось с архиепископом Климентом:

      LIVE. Крым. Симферополь. Комментарии адвокатов и Архиепископа Климента. 03.03.2019

      Опубліковано Крымская солидарность Неділя, 3 березня 2019 р.

      В конце концов архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента выпустили из так называемого Киевского райотдела полиции без составления протокола и без предъявления каких-либо обвинений. Правозащитники уверяют, что такие задержания проукраинских деятелей – системное явление в Крыму.

      Протест возле дома Гладковского: "Мародеров – за решетку!"

      Несколько активистов "Национальной дружины" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Он вместе с отцом – фигуранты расследования о хищении в украинской оборонной промышленности.

      Читайте также: Парни с макияжем устроили провокацию в ресторане ветеранов АТО: фото и видео

      Активисты требовали взять Гладковского (прежняя фамилия – Свинарчук) под стражу и еженедельный отчет генпрокурора Юрия Луценко по расследованию хищений в оборонном комплексе. Участники акции выкрикивали лозунги "Мародерам – смерть!" и "Мародеров – за решетку!"

      Видео о том, как происходила вторая акция протеста под зданием Гладковского:

      Протестующие имели с собой баллончики с краской и файеры. Они предупредили: если их требования не будут выполнены, то придут с протестами 9 марта на Майдан Независимости в Киеве.

      Гладковський
      Протест под домом Гладковского

      Участники пикета нарисовали краской на арке возле дома Гладковского надпись "Мародер", обрисовали въезд в гараж и облепили его наклейками.

      Гладковський
      Вход во двор дома Гладковского обозначили надписью "Мародер"

      Присутствующие также зажгли файеры, после чего завершили акцию. Несколько участников акции также бросили сожженные файеры в сторону дома, из-за чего получили словесную взбучку от своих лидеров.

      Гладковський
      Файеры жгли, но в сторону дома не бросали

      Что известно о хищениях в "Укроборонпроме" и при чем здесь Гладковский?
      Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы был завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

      Епифаний стремится изменить церковные каноны

      Самый молодой в православном мире глава церкви Епифаний позволил посещать церковь в джинсах и с непокрытой головой. Он убежден, что ПЦУ должна быть демократической и прогрессивной. В этом поддерживают Епифания и эксперты, убеждая, что определенные нормы устарели и уже давно нуждаются в изменениях.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины

      Епифаний хочет, чтобы украинская церковь была современной. Однако на это нужно время. А эксперты отмечают, что украинская церковь даже не имеет выбора – ей необходимо становиться современной, чтобы выиграть конкуренцию с русской церковью и завладеть расположением верующих.

      Епіфаній
      Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины

      Что планируют изменить в ПЦУ?

      • Упорядочить правила внешнего вида.
      • Уменьшить время богослужения в церкви.
      • Проводить богослужения понятным языком.
      • Ввести социальные лифты.

      Также Епифаний неоднократно заявлял, что церковь должна стать ближе для человека. А сами верующие – идти в первую очередь к Богу. И главное – не бояться критики, которая звучит не столько от священников, как от продавщиц церковной утвари и зацикленных на внешних ритуалах верующих.

      Смотрите сюжет 24 канала об изменениях в Православной церкви Украины:

      Суд пересмотрит приговор насильнику и убийце Оксаны Макар

      Суд пересмотрит приговор Евгению Краснощеку, который изнасиловал и убил Оксану Макар в 2012 году в Николаеве. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению. Еще двое соучастников злоумышленника – Максим Присяжнюк и Артем Погосян – были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно.

      Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: в Дронова нет денег на компенсацию пострадавшим

      Теперь по резонансному делу якобы появилась новая информация, поэтому суд рассмотрит заявление о пересмотре приговора. Краснощека доставят в николаевский следственный изолятор из колонии в Новгороде-Северском, что в Черниговской области.

      Краснозок
      Убийца и насильник Евгений Краснощек

      Что известно об убийстве Оксаны Макар?
      В марте 2012 года трое мужчин изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар. После этого злоумышленники пытались задушить девушку, а затем – сжечь ее. Оксана получила 55% ожогов тела, однако выжила и даже давала показания по делу. Однако через 3 недели после инцидента девушка умерла от остановки сердца.

      Осенью 2012 года Николаевский суд объявил приговор нападавшим на Макар. С тех пор, согласно так называемому "закону Савченко", Погосяну и Присяжнюку пересмотрели сроки заключения и сократили их на год. Погосян должен выйти на свободу в 2025 году, а Присяжнюк – в 2026.

      Умер народный артист Украины Сергей Романюк

      Актер театра и кино Сергей Романюк умер в Киеве. Актеру, известному по фильмам "Роксолана" и "Иван Сила", было 66 лет.

      Читайте также: Умер Василий Портяк: реакция в сети на смерть известного писателя

      Точная причина смерти неизвестна, но артист уже долго боролся с длительной болезнью. Ему было трудно ходить, поэтому он передвигался с палочкой.

      Романюк
      Сергей Романюк, вечная память

      Что известно про Сергея Романюка?
      Родился в 1953 году в Кривом Роге, детство провел в Новоград-Волынском. Окончил Студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко, а с 1972 года был актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

      Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино, снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых: "Роксолана" (исполнил роль священника), "Чорна Рада", "Мамай", "Иван Сила" (исполнил роль Ивана Сила в старости). Романюк также сыграл роль Митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей". Последний фильм, в котором снимался Романюк – "Толока" – вышел на экраны в 2018 году.

      blog_ava
      Первичный и вторичный рынок недвижимости: что будет с ценами в 2019
      3 марта
      666
      Теги: Украина – Россия Новости политики Коррупция Новости Украины Православная церковь Украины Религия Потери Убийство Оксаны Макар Коррупционные схемы в Укроборонпроме Епифаний Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 марта , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 112
      Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского
      3 марта , 22:38 Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского
      128
      Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      3 марта , 22:00 Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 999
      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      3 марта , 20:02 Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      629
      Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      3 марта , 20:00 Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      Тетяна Мартинюк 122
      Разоблачение: вся правда про IQOS – вредный или не вредный
      10 января , 14:54
      Встреча Трампа с Путиным: о чем говорили главы США и России
       7 июля 2017 , 18:43
      Услышали украинскую речь, пошли за мной, – жертва избиения в Польше об инциденте
       21 мая 2018 , 11:48
      Тема Путина для Макрона очень важна, – эксперт
       31 августа 2017 , 15:14
      Отсутствие системы мониторинга окружающей среды – одна из главных проблем государства
       16 апреля 2018 , 11:47
      "Укрлендфарминг" Бахматюка: антибиотики в животноводстве должны контролироваться государством
       3 декабря 2018 , 14:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук