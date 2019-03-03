Головні новини 3 березня: затримання архієпископа ПЦУ в Криму та мітинг під домом Гладковського

В окупованому Росією Криму двічі затримували та двічі відпускали архієпископа ПЦУ Климента. Сотні активістів пікетували будинок підозрюваного у причетності до корупції в "Укроборонпромі" Гладковського. Епіфаній прагне змінити церковні закони. Суд перегляне вирок вбивці Оксани Макар. Помер знаменитий український актор Сергій Романюк. Такими були головні новини неділі, 3 березня, в Україні та світі.

Скандал із подвійним затриманням архієпископа ПЦУ в Криму

Російські спецслужби затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Силовики забрали архієпископа, коли той вже сидів в автобусі. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби.

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"Це все брехня. Так як про те, хто я, вони дізналися, тільки коли привезли в райвідділ. І через 30 хвилин вони придумали таку версію", – прокоментував архієпископ Климент. До священнослужителя якомога швидше прибув адвокат Еміль Курбедінов, а згодом і Микола Полозов.



Адвокати Еміль Курбедінов та Микола Полозов з архієпископом Климентом

Климент розповів 24 каналу: "Спочатку так звані поліцейські попросили надати їм документи та відкрити дипломат, щоб вони подивилися, що в ньому є. Після цього мені сказали, щоб я пройшов в чергову частину на автовокзалі. Вони викликали "наряди поліції". За цей час Климент зв'язався з українським консулом в Ростові-на-Дону, керівництвом церкви та правозахисниками.

Ексклюзивний коментар архієпископа Климента 24 каналу:

"Мене протримали чотири години з порушенням усіх норм та правил, бо за три години мені мали пред'явити звинувачення", – додав Климент. А щойно архієпископ вийшов з відділку – його затримали знову. Цього разу нібито був анонімний телефонний дзвінок у поліцію, де невідомий сказав, що священнослужитель нецензурно лаявся на ринку. За це Клименту нібито загрожувало до 15 діб адміністративного арешту.

Дивіться відео, де Курбедінов детально пояснює, що трапилося з архієпископом Климентом:

LIVE. Крым. Симферополь. Комментарии адвокатов и Архиепископа Климента. 03.03.2019 Опубліковано Крымская солидарность Неділя, 3 березня 2019 р.

Зрештою архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента випустили з так званого Київського райвідділку поліції без складання протоколу і без висунення будь-яких звинувачень. Правозахисники запевняють, що такі затримання проукраїнських діячів – системне явище у Криму.

Протест біля будинку Гладковського: "Мародерів – за ґрати!"

Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Він разом з батьком – фігуранти розслідування про розкрадання в українській оборонній промисловості.

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Активісти вимагали взяти Гладковського (колишнє прізвище – Свинарчук) під варту і щотижневого звіту генпрокурора Юрія Луценка щодо розслідування розкрадань в оборонному комплексі. Учасники акції вигукували гасла "Мародерам – смерть!" та "Мародерів – за ґрати!"

Відео про те, як відбувалася друга акція протесту під будинком Гладковського:

Протестувальники мали з собою балончики з фарбою та фаєри. Вони попередили: якщо їхні вимоги не будуть виконані, то прийдуть з протестами 9 березня на Майдан Незалежності в Києві.



Протест під будинком Гладковського

Учасники пікету намалювали фарбою на арці біля будинку Гладковського напис "Мародер", обмалювали в'їзд до гаража та обліпили його наклейками.



Вхід на подвір'я будинку Гладковського позначили написом "Мародер"

Присутні також запалили фаєри, після чого завершили акцію. Кілька учасників акції також кинули спалені фаєри у сторону будинку, через що отримали словесної прочуханки від своїх лідерів.



Фаєри палили, але у бік будинку не кидали

Що відомо про розкрадання в "Укроборонпромі" та до чого тут Гладковський? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала розслідування, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

Епіфаній прагне змінити церковні канони

Наймолодший у православному світі очільник церкви Епіфаній дозволив відвідувати церкву у джинсах та з непокритою головою. Він переконаний, що ПЦУ має бути демократичною і прогресивною. У цьому підтримують Епіфанія і експерти, переконуючи, що певні норми є застарілими і вже давно потребують змін.

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Епіфаній прагне, щоб українська церква була сучасною. Проте на це потрібен час. А експерти наголошують, що українська церква навіть не має вибору – їй необхідно осучаснюватися, щоб виграти конкуренцію з російською церквою і заволодіти прихильністю вірян.

Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України Що планують змінити у ПЦУ? • Впорядкувати правила щодо зовнішнього вигляду.

• Зменшити час богослужіння у церкві.

• Проводити богослужіння зрозумілою мовою.

• Запровадити соціальні ліфти. Також Епіфаній неодноразово заявляв, що церква повинна стати ближчою для людини. А самі віряни – йти в першу чергу до Бога. І головне – не боятися критики, яка звучить не стільки від священиків, як від продавчинь церковного начиння та зациклених на зовнішніх ритуалах вірян. Дивіться сюжет 24 каналу про зміни у Православній церкві України: Суд перегляне вирок ґвалтівнику та вбивці Оксани Макар

Суд перегляне вирок Євгену Краснощоку, який зґвалтував та вбив Оксану Макар у 2012 році в Миколаєві. Чоловік був засуджений до довічного ув'язнення. Ще двоє співучасників зловмисника – Максим Присяжнюк та Артем Погосян – були засуджені до 15 і 14 років позбавлення волі відповідно.

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Тепер у резонансній справі начебто з'явилася нова інформація, тому суд розгляне заяву про перегляд вироку. Краснощока доставлять до миколаївського слідчого ізолятора з колонії у Новгороді-Сіверському, що в Чернігівській області.

Вбивця і ґвалтівник Євген Краснощок Що відомо про вбивство Оксани Макар? У березні 2012 року троє чоловіків зґвалтували 18-річну Оксану Макар. Після цього зловмисники намагалися задушити дівчину, а потім – спалити її. Оксана зазнала 55% опіків тіла, проте вижила та навіть давала свідчення у справі. Проте через 3 тижні після інциденту дівчина померла від зупинки серця.



Восени 2012 року Миколаївський суд оголосив вирок нападникам на Макар. З того часу, відповідно до так званого "закону Савченко", Погосяну та Присяжнюку переглянули терміни ув'язнення і скоротили їх на рік. Погосян повинен вийти на волю у 2025 році, а Присяжнюк – у 2026. Помер народний артист України Сергій Романюк

Актор театру і кіно Сергій Романюк помер в Івано-Франківську. Акторові, відомому за фільмами "Роксолана" та "Іван Сила", було 66 років.

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Точна причина смерті невідома, але артист вже довго боровся з тривалою хворобою. Йому було важко ходити, тож він пересувався із ціпком.



Сергій Романюк, вічна пам'ять