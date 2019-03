Главные новости 4 марта: в ВСУ перешла оккупантка из "ДНР" и увольнение Гладковского

Экс-заместитель командира полка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону украинской армии. Президент подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. США на год продлили срок действия российских санкций против России из-за агрессии в Украине. Вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство. Такими были главные новости понедельника, 4 марта.

Из "ДНР" на сторону украинской армии

Бывшая заместитель командира полка "ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону Вооруженных сил Украины. В этом бывшей сепаратистке с позывным "Ветерок" помогли украинские спецслужбы, с которыми она тайно сотрудничала в последнее время. Женщину называли "народным героем Новороссии" и даже сделали прообразом главной героини первого пропагандистского фильма "Ополченочка".

Читайте также: Что не так с террористкой Светланой Дрюк, которая перешла на сторону Украины

Чтобы вывести ее из оккупированных районов украинские военные провели крупную операцию. Светлана Дрюк сообщила своему экс-командованию, что едет по личным делам в РФ, а сама вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию.

Дрюк рассказала, что Россия испытывает в ОРДЛО новые танки Т-72Б3 и перевозит туда новейшую технику. Россияне эту информацию держали в секрете.

Кроме того, на должности в "ДНР" она получила доступ к информации о том, как Россия собирается вводить армию на украинскую территорию. В каждой воинской части оккупантов есть пункт приема личного состава. И там уже подготовлены документы прикрытия на каждого из российских солдат, которых заводят под видом мобилизации местных работяг. На базе одного "ДНРовского" полка за считанные часы должны развернуться три российских. В масштабах всего Донбасса это в сотни тысяч солдат.

Светлана заявила, что готова свидетельствовать о российской агрессии в суде в Гааге и вернуться на Донбасс и воевать с другой стороны фронта.

Скажут автомат взять – возьму. Скажут сесть на танк – сяду. На украинский танк,

– заявила она.

В то же время, 4 февраля пророссийские боевики убили одного украинского военного. Парню было всего 20 лет. В целом за сутки российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Зайцево, Лебединский, Пески.

Увольнение Гладковского

Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. Гладковский также снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Читайте также: Глава "Укроборонпрома" Букин причастен к хищению: новый выпуск шокирующего расследования

Кроме того, глава государства призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його знято й з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 березня 2019 р.

Также, 4 марта детективы НАБУ и САП задержали 5 действующих и бывших служащих государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", среди которых и его директор. "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Всех подозревают в растрате средств госпредприятия на общую сумму свыше 55 миллионов гривен. Им инкриминируют служебный подлог и умышленную растрату имущества, которое было осуществлено с использованием служебного положения и по предварительному сговору. В итоге это стало причиной тяжелых последствий интересам государства.

Читайте также: Сколько денег заработали главные фигуранты коррупционной схемы в "Укроборонпроме": расследование

Журналисты Bihus.info уже опубликовали вторую часть расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома". Они рассказали, как главный директор оборонного концерна Павел Букин и другие участники схем присвоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам. В частности, за детали заплатили 14 377 249, 99 миллионов гривен.

Вторая часть резонансного расследования о "Укроборонпром": видео

Что известно о хищениях в оборонном секторе Украины и при чем здесь Гладковский?​

Команда "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с сообщниками через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составлял не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Продолжение антироссийских санкций США

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций. Их ввели в сентябре 2018 года из-за агрессивных действий России в Украине. Также будут продолжены санкции, введенные администрацией экс-президента Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года.

Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют воровству ее активов,

– отметили в Белом доме.

По мнению Трампа, все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года".

Кого касаются санкции?​Граждан России, в том числе официальных лиц, а также должностных лиц правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, эти меры касаются бизнесменов из России, нескольких компаний и руководства группировок оккупантов.

Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Английский певец, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство на 50-м году жизни. Его 4 марта нашли мертвым в собственном доме в графстве Эссекс, что в Великобритании.

Кот Флинт стал настоящей легендой электронной музыки, рейва и альтернативного рока. Еще с 1990-х он прославился не только как исполнитель, но и танцор, выполняя сначала только роль танцовщика в группе The Prodigy. Уже в 1996 году он впервые спел в песне Firestarter, после чего и началась его успешная музыкальная карьера. С 1990 года по настоящее время он вместе с другими музыкантами выпустил несколько успешных хитов, а выдающиеся синглы группы знают все меломаны – Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire, Firestarter, Baby's got a Temper и тому подобное.