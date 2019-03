Головні новини 4 березня: у ЗСУ перейшла окупантка з "ДНР" та звільнення Гладковського

Екс-заступниця командира полку "ДНР" Світлана Дрюк перейшла на бік української армії. Президент підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. США на рік продовжили термін дії російських санкцій проти Росії через агресію в Україні. Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство. Такими були головні новини понеділка, 4 березня, в Україні та світі.

З "ДНР" на бік української армії

Колишня заступниця командира полку "ДНР" Світлана Дрюк перейшла на бік Збройних сил України. У цьому колишній сепаратистці із позивним "Вітерець" допомогли українські спецслужби, з якими вона таємно співпрацювала останнім часом. Жінку називали "народним героєм Новоросії" та навіть зробили прообразом головної героїні першого пропагандистського фільму "Ополченочка".

Щоб вивести її з окупованих районів українські військові провели велику операцію. Світлана Дрюк повідомила своєму екс-командуванню, що їде в особистих справах у РФ, а сама разом із дітьми перейшла на підконтрольну Україні територію.

Дрюк розповіла, що Росія випробовує в ОРДЛО нові танки Т-72Б3 та перевозить туди найновішу техніку. Росіяни цю інформацію тримали в секреті.

Окрім того, на посаді у "ДНР" вона отримала доступ інформації щодо того, як Росія збирається вводити армію на українську територію. У кожній військовій частині окупантів є пункт прийому особового складу. І там уже підготовлені документи прикриття на кожного з російських солдатів, яких заводять під виглядом мобілізації місцевих роботяг. На базі одного "ДНРівського" полку за лічені години повинні розвернутися три російських. У масштабах всього Донбасу це до сотні тисяч солдатів.

Світлана заявила, що готова свідчити про російську агресію у суді в Гаазі та повернутися на Донбас і воювати з іншого боку фронту.

Скажуть автомат узяти – візьму. Скажуть сісти на танк – сяду. На український танк,

– заявила вона.

У той же час, 4 лютого проросійські бойовики вбили одного українського військового. Хлопцю було лише 20 років. Загалом за добу російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ неподалік населених пунктів Зайцеве, Лебединське, Піски.

Звільнення Гладковського

Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. Гладковського також знято з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Окрім того, глава держави закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".

Також, 4 березня детективи НАБУ та САП затримали 5 чинних та колишніх службовців державного підприємства "Спецтехноекспорт", серед яких і його директор. "Спецтехноекспорт" входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

Усіх підозрюють у розтраті коштів держпідприємства на загальну суму у понад 55 мільйонів гривень. Їм інкримінують службове підроблення та умисну розтрату майна, яку було здійснено з використанням службового становища та за попередньою змовою. У підсумку це спричинило інтересам держави тяжкі наслідки.

Журналісти Bihus.info вже опублікували другу частину розслідування про корупційні схеми "Укроборонпрому". Вони розповіли, як головний директор оборонного концерну Павло Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами. Зокрема, за деталі заплатили 14 377 249, 99 мільйонів гривень.

Що відомо про розкрадання в оборонному секторі України та до чого тут Гладковський? Команда "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікувала журналістське розслідування, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом зі спільниками через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становив щонайменше 250 мільйонів гривень.



Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, однією з яких нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

Продовження антиросійських санкцій США

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік термін дії антиросійських санкцій. Їх запровадили у вересні 2018 року через агресивні дії Росії в Україні. Також будуть продовжені санкції, запроваджені адміністрацією екс-президента Барака Обами 6 березня, 16 березня, 20 березня та 19 грудня 2014 року.

Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють розкраданню її активів,

– наголосили в Білому домі.

На думку Трампа, всі ці санкції "повинні залишатися чинними після 6 березня 2019 року".

Кого стосуються санкції? Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.

Смерть вокаліста The Prodigy Кіта Флінта

Англійський співак, вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство на 50-ому році життя. Його 4 березня знайшли мертвим у власному будинку в графстві Ессекс, що у Великобританії.

Кіт Флінт став справжньою легендою електронної музики, рейву та альтернативного року. Ще з 1990-х він прославився не лише як виконавець, а й танцюрист, виконуючи спочатку лише роль танцівника у групі The Prodigy. Вже у 1996 році він вперше заспівав у пісні Firestarter, після чого і розпочалась його успішна музична кар’єра. З 1990-го року до сьогодні він разом з іншими музикантами випустив декілька успішних хітів, а видатні сингли гурту знають всі меломани – Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire, Firestarter, Baby's got a Temper тощо.