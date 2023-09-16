Об этом сообщают российские СМИ. Более того, никакого уголовного дела в отношении этой стрельбы ставленники Москвы в оккупированном Райском пока не заводили, передает 24 Канал.

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Россиянин открыл огонь по своим товарищам

Российские пропагандисты отметили, что в следственный комитет России поступили материалы проверки по факту перестрелки военных армии страны-агрессорки в поселке Райское Каховского района временно оккупированной Херсонской области. Этот инцидент произошел в ночь со 2 на 3 сентября.

По предварительным данным, российский военнослужащий Мисюраев поссорился с командиром Кугаем, у которого был позывной "Утес". Во время этого конфликта Мисюраев начал стрелять из автомата, застрелив своего командира и еще одного военнослужащего Хребтова. Эти два оккупанта погибли на месте.

Пропагандисты отметили, что после этого Мисюраев попытался выехать с места происшествия на автомобиле, однако другие военные также открыли по нему стрельбу из автомата. Он погиб на месте.

Таким образом, только за одну ночь на временно оккупированной Херсонской области стало на трех "поклонников творчества Кобзона" больше.

Оккупанты не впервые устраивают между собой перестрелки