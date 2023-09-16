Про це повідомляють російські ЗМІ. Ба більше, жодної кримінальної справи щодо цієї стрілянини ставленики Москви в окупованому Райському поки що не заводили, передає 24 Канал.
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Росіянин відкрив вогонь по своїх товаришах
Російські пропагандисти зазначили, що до слідчого комітету Росії надійшли матеріали перевірки за фактом перестрілки військових армії країни-агресорки у селищі Райське Каховського району тимчасово окупованої Херсонської області. Цей інцидент стався в ніч із 2 на 3 вересня.
За попередніми даними, російський військовослужбовець Місюраєв посварився з командиром Кугаєм, що мав позивний "Утьос". Під час цього конфлікту Місюраєв почав стріляти з автомата, застреливши свого командира та ще одного військовослужбовця Хребтова. Ці два окупанти загинули на місці.
Пропагандисти зазначили, що після цього Місюраєв спробував виїхати з місця подій на автомобілі, проте інші військові також відкрили по ньому стрілянину з автомата. Він також загинув на місці.
Таким чином лише за одну ніч на тимчасово окупованій Херсонській області стало на трьох "прихильників творчості Кобзона" більше.
Окупанти не вперше влаштовують між собою перестрілки
- У тимчасово окупованому Севастополі 13 вересня у Криму російські загарбники у паніці влаштували між собою перестрілку. В результаті двоє окупантів стали "двохсотими".
- Крім цього, "самоліквідувалися" окупанти й на тимчасово окупованій Херсонщині. Зокрема, вони понапивалися горілки, почали перестрілку та вбили близько 5 росіян.
- До цього 11 серпня в тимчасово окупованому Урзуфі, що під Маріуполем сталася перестрілка за участі кадировців і так званої "комендатури". Таким чином щонайменше 4 російських загарбники відправилися на концерт до Кобзона.
- Також подібний інцидент трапився й на Запоріжжі. Зокрема, після перестрілки окупанти ще довго вивозили своїх "двохсотих" побратимів.