Про це повідомляють російські ЗМІ. Ба більше, жодної кримінальної справи щодо цієї стрілянини ставленики Москви в окупованому Райському поки що не заводили, передає 24 Канал.

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Росіянин відкрив вогонь по своїх товаришах

Російські пропагандисти зазначили, що до слідчого комітету Росії надійшли матеріали перевірки за фактом перестрілки військових армії країни-агресорки у селищі Райське Каховського району тимчасово окупованої Херсонської області. Цей інцидент стався в ніч із 2 на 3 вересня.

За попередніми даними, російський військовослужбовець Місюраєв посварився з командиром Кугаєм, що мав позивний "Утьос". Під час цього конфлікту Місюраєв почав стріляти з автомата, застреливши свого командира та ще одного військовослужбовця Хребтова. Ці два окупанти загинули на місці.

Пропагандисти зазначили, що після цього Місюраєв спробував виїхати з місця подій на автомобілі, проте інші військові також відкрили по ньому стрілянину з автомата. Він також загинув на місці.

Таким чином лише за одну ніч на тимчасово окупованій Херсонській області стало на трьох "прихильників творчості Кобзона" більше.

Окупанти не вперше влаштовують між собою перестрілки