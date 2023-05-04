Сотрудники Фастовской окружной прокуратуры уже направили в суд обвинительный факт. Воспитательнице грозит до 10 лет за решеткой.

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Воспитательницу подозревают в пытках детей

По данным следствия, обвиняемая по договоренности с опекуном 19 детей исполняла обязанности воспитателя по месту жительства семьи. Систематически между женщиной и двумя малолетними девочками возникали недоразумения из-за того, что они якобы не соблюдали установленные ею правила проживания и не следовали ее указаниям. За это воспитательница наказывала детей "силой".

В январе 2023 года во время очередного конфликта с детьми, из-за неприемлемого, на ее взгляд, поведения, воспитательница избила лозой девочек 11 и 9 лет. На теле пострадавших остались множественные синяки и ссадины. Таким образом, она нанесла детям физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения,

– отметили в прокуратуре.

Также добавили, что по ходатайству прокуроров воспитательница уже находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Обратите внимание! Воспитательницы объявили подозрение по статье "Пытки". Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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В Киеве мужчина избил двоих детей

В парке Партизанской славы в Дарницком районе столицы, 1 мая мужчина напал на детей, которые катались на скейтах. Неизвестный подошел к мальчикам 2009 и 2010 годов рождения и начал ругать их за то, что они якобы оскорбляют меньших.

После этого мужчина ударил детей в лицо и по туловищу. Полицейские начали уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".