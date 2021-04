Санкции против "10 топовых контрабандистов" вызвали оживленные дискуссии в юридической и таможенной сообществах по их законности. Далее читайте на украниском.

Санкції РНБО проти контрабандистів у рамках закону?

Було багато постів та коментарів: "А вас не смущает, что это незаконно?!"

Тож моя думка з цього питання наступна:

1. Санкції можуть накладатися на громадян України у разі, якщо вони займаються терористичною діяльністю. Цитата зі статті 1 Закону України "Про санкції":

"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, А ТАКОЖ суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність."

Як бачимо, осіб, причетних до незаконного переміщення товарів через митний кордон – так званих "контрабандистів" – серед суб'єктів, до яких можуть застосовуватися санкції, немає. Якщо тільки вони не займаються тероризмом.

Висновок: для аналізу санкційного списку нам не вистачає достовірної інформації. Можемо лише робити припущення. Може бути так, що вказані особи, до яких застосовано санкції, займались незаконним переміщенням товарів з окупованих територій і далі по ланцюгу, що може вказувати на їх причетність до терористичних організацій. Наприклад, на окупованих територіях незаконно виготовлялися сигарети, які переміщувалися на підконтрольні території та в подальшому – поза межі України за участі або під керівництвом даних осіб.

2. Дехто з вказаних осіб може мати кілька громадянств та, відповідно, паспортів інших держав. Тож висловлюється думка, що санкції застосовані до них, як до іноземних громадян. В такому разі, вважаю це не правильним.

Стаття 2 Закону України "Про громадянство" чітко стверджує: "Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України". Єдиний випадок, коли б ці особи могли стати іноземцями для застосування санкцій, це якби перед цим вони втратили громадянство України. Законні підстави для цього є: стаття 19 ЗУ "Про громадянство" дозволяє це зробити у законний спосіб:

"Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто."

Про кримінальні справи

3. Мій основний меседж – санкції не мають підмінювати собою кримінальну відповідальність за вчинення особами, причетними до незаконного переміщення товарів через митний кордон, низки злочинів: від створення злочинної організації до різних форм пособництва в ухиленні від сплати податків. Якщо це перший крок влади, і він добре обґрунтований в частині причетності вказаних осіб до терористичної діяльності – це добре.

Але одним лише застосуванням санкцій до громадян України без належного досудового розслідування і суду, влада визнає, що в нашій країні відсутні ефективні правоохоронні органи та справедливий суд. Якщо це перший крок, який хоч якось допоможе сколихнути "контрабандне болото", let it be.

Але паралельно мають бути кримінальні справи та вироки суду! Без них, будуть підстави говорити про піар та не результативні дії влади, бо самих лише санкцій не достатньо!

Важливі питання до влади

4. У списку осіб явно бракує кількох "діячів", причетних до фінансування партії влади та контролю над групами депутатів, що дає підстави говорити про вибірковість санкцій та "переділ" ринку. Президент сказав, що це перший крок, і першими під приціл потрапили "10 топових" контрабандистів. Тож інші, очевидно, до такого рівня ще не доросли або паспортів інших держав не мають чи тероризмом не займаються.

Якщо серйозно, то зняти питання вибірковості застосування санкцій можуть кримінальні провадження та вироки суду по усім без виключення організаторам контрабандних кланів та потоків, а також щодо посадових осіб правоохоронних та інших органів, які це дозволяють.

5. Запровадження санкцій не може підмінювати собою комплексні заходи по врегулюванню статусу ДМСУ, припинення організаційного та кадрового безладу, матеріально-технічного забезпечення роботи митниць, забезпечення пунктів пропуску належними технічними засобами контролю, запровадження автоматизованого обміну інформацією, і далі по пунктам.

Поки що невідомо, чи ці питання розглядались, чи є відповідне їх розуміння в очільників держави, та які рішення по ним ухвалені.