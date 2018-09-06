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Ликвидация Захарченко: кому в Кремле хотели передать привет оппоненты

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Ликвидация Захарченко – это четкий сигнал Суркову и нам, что в Москве происходят определенные сдвиги в отношении украинской политики, – Гармаш
Ликвидация Захарченко – это четкий сигнал Суркову и нам, что в Москве происходят определенные сдвиги в отношении украинской политики, – Гармаш / Соцсети

Убийство лидера боевиков Александра Захарченко является определенным образом неким "приветом" представителю Кремля в переговорах по Донбассу Владиславу Сурокову. Также ликвидацию оккупанта можно рассматривать как борьбу за власть относительно влияния на украинскую политику в Москве.

Об этом заявил журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала ZIK.

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"Я проектировал бы ситуацию в Донецке на то, что все же происходит в Москве. Потому что Захарченко, как и Плотницкого, по идее, можно было вызвать в Москву и сказать, чтобы Захарченко шел на "заслуженный отдых". Но проблема была в том, что его не было кому вызвать", – отметил он.

Правда, как заметил журналист, это мог сделать только Сурков, который был кумом Захарченко и который его прикрывал.

"Сурков – не сторонник сворачивания политики "Минских соглашений". Поэтому то, что Москва "закричала" о смерти "минска" – как раз не в его интересах. Скорее всего, смерть Захарченко является "приветом" Суркову. Который, кстати, не сделал ни одного политического заявления после смерти протеже и даже не обвинил в этом Украину", – подчеркнул Гармаш.

Следовательно, он делает вывод, что в ликвидации Захарченко прослеживаются четкие сигналы. По его словам, никаких внутренних разборок на территории, которая тотально контролируется ФСБ, тем более экономически, не может и быть.

"Это четкий сигнал Суркову и нам, что в Москве происходят определенные сдвиги в отношении украинской политики, чтобы получить большее влияние. Потому что как раз противники "Минских соглашений" являются сторонниками более радикальной политики, и сейчас вопрос стоит в том, может ли Сурков сыграть свою роль. Поэтому скорее это тот же "привет Суркову и борьба за власть относительно влияния на украинскую политику в Москве", – резюмировал представитель СМИ.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационная власть на Донбассе эту информацию опровергла.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
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