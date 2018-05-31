Мать Кольченко прокомментировала голодовку политзаключенного, у которого – дефицит веса

Мать незаконно осужденного в России украинца Александра Кольченко, который объявил голодовку, Лариса Кольченко рассказала, что ее сын истощен, и мог пойти на этот шаг от отчаяния.

Об этом сообщает "Радио Свобода".



Отметим, что голодовку Александр Кольченко объявил 31 мая. Требованием украинского политзаключенного является освобождение еще одного незаконно осужденного в России украинца, режиссера Олега Сенцова.



Мать Кольченко напомнила, что у Александра в российской колонии диагностировали дефицит веса. Женщина отметила, что отговаривала его от намерений объявить голодовку.

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Он так написал Олегу (Сенцову), что они раньше об этом говорили, но он не приветствовал такие радикальные методы относительно голодовки. Однако он уважает мнение Олега и написал, что очень обеспокоен состоянием его здоровья и готов его поддержать в голодовке. Может, от отчаяния они к этому пришли: за 4 года ничего не сдвинулось с места, и Олег выбрал такой радикальный путь протеста,

– рассказала Лариса Кольченко.

При этом женщина призналась, что не верит в то, что голодовка может привести к желаемому результату, и Сенцов, по ее словам, "выдвинул невыполнимые требования".



"Хотя по всему миру проходят акции поддержки, мне кажется, на Россию это мало действует. Мы видели, какое правосудие там. Мне кажется, не стоит рассчитывать на сочувствие и милосердие со стороны России", – отметила мать Кольченко.

Напомним, 16 мая Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму.



Впоследствии голодовку в поддержку Сенцова объявил еще один заложник Кремля, экс-член "Правого сектора" Александр Шумков, а также политзаключенный Станислав Зимовец.