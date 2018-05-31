Матір Кольченка прокоментувала голодування політв’язня, в якого – дефіцит ваги

Матір незаконно засудженого у Росії українця Олександра Кольченка, який оголосив голодування, Лариса Кольченко розповіла, що її син є виснаженим, і міг піти на цей крок від відчаю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначимо, що голодування Олександр Кольченко оголосив 31 травня. Вимогою українського політв’язня є звільнення ще одного незаконно засудженого у Росії українця, режисера Олега Сенцова.

Матір Кольченка нагадала, що в Олександра у російській колонії діагностували дефіцит ваги. Жінка зазначила, що відмовляла його від намірів оголосити голодування.

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Він так написав Олегу (Сенцову), що вони раніше про це говорили, але він не вітав такі радикальні методи щодо голодування. Проте він поважає думку Олега і написав, що дуже стурбований станом його здоров'я і готовий його підтримати у голодуванні. Може, від відчаю вони до цього прийшли: за 4 роки нічого не зрушилося з місця, і Олег вибрав такий радикальний шлях протесту,

– розповіла Лариса Кольченко.

При цьому жінка зізналася, що не вірить у те, що голодування може привести до бажаного результату, і Сенцов, за її словами, "висунув нездійсненні вимоги".

"Хоча по всьому світу проходять акції підтримки, мені здається, на Росію це мало діє. Ми бачили, яке правосуддя там. Мені здається, не варто розраховувати на співчуття і милосердя зі сторони Росії", – зазначила матір Кольченка.

Нагадаємо, 16 травня Олег Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.



Згодом голодування на підтримку Сенцова оголосив ще один заручник Кремля, екс-член "Правого сектора" Олександр Шумков, а також політв’язень Станіслав Зимовець.