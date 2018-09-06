Может ли быть убийство Захарченко инсценировкой: Тука дал ответ

Гибель главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко в центре оккупированного Донецка вряд ли была инсценирована, ведь для этого не было никаких причин.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает "Обозреватель".

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Я не принадлежу к тем, кто считает это (гибель Захарченко, – 24 канал) инсценировкой. Я не вижу причин для этого, зачем?

– сказал Тука.

Чиновник отметил, что его совершенно не удивляет информация о том, что представителей ОБСЕ не пустили к месту преступления, и то, что они не видели тел погибшего главаря боевиков и его охранника.

"Когда происходят подобные события, то далеко не всех допускают к месту совершения преступления. Вспомним взрыв в котором погиб Павел Шеремет, туда всех также не допускали, это абсолютно нормальная практика уголовных расследований", – объяснил Тука.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

2 сентября в Донецке состоялось прощание с Захарченко в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. Его хоронили в закрытом гробу, а на церемонию приехали чиновники из оккупированного Крыма, России и сами дончане.