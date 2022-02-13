Как сообщают в ГБР, смертельное ДТП устроил работник Новоселицкой государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области.

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Что известно об аварии

По предварительной информации, 11 февраля примерно в 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном автомобиле влетел в другой автомобиль. В результате столкновения водитель последнего погиб на месте происшествия.

В крови налоговика были наркотики

После прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения в крови водителя обнаружили алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных. Пока чиновника задержали. Детали трагического происшествия устанавливаются.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности,

– объяснили в ГБР.

Предварительно дело квалифицировали по статье 286-1 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде:

лишения свободы сроком до 10 лет,

с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Громкое ДТП с кортежем Ярославского

9 февраля на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошла авария. На месте ДТП нашли номерные знаки из кортежа президента "Металлиста" Ярославского.

Сам Ярославский говорил, что во время ДТП спал. Мол, он узнал утром 10 февраля. Кстати, бизнесмен на следующий день улетел в Лондон.

В компании Ярославского утверждали, что за рулем находился их водитель. Он пришел в полицию и признался. Однако потом выяснили, что на самом деле мужчина в момент аварии находился совсем в другом месте.

Из-за фальсификации дела министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина.

Все, что известно о смертельном ДТП с кортежем Ярославского: смотрите видео

Полный текст публикации ГБР:

ГБР задержало налоговика Буковины за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб человек Сотрудники ГБР задержали работника Новоселицкой государственной налоговой инспекции ГУ ГНС в Черновицкой области из-за дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 26-летний мужчина.

По предварительной информации, 11 февраля 2022 года около 21:00 в селе Припрутье Черновицкого района налоговик на собственном автомобиле допустил столкновение с другим автомобилем, водитель которого в результате возникшего дорожно-транспортного происшествия погиб на месте происшествия. По результатам прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения в крови водителя обнаружены алкогольные и наркотические вещества. Следователи ГБР назначили ряд экспертиз для проверки указанных данных.

Чиновник задержан. Детали трагического происшествия устанавливаются. Решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности. Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.