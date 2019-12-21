Нападение на штаб ФСБ в Москве: путинская система власти прогнила

Одно из самых безумных событий последних месяцев произошло в Москве. Там простой охранник из Подмосковья Евгений Манюров взял автомат Калашникова, несколько запасных магазнов к нему и один, самостоятельно напал на здание ФСБ на Лубянке.

Битва в Москве

Манюров часа полтора гулял с автоматом около здания главной российской спецслужбы, стрелял в выбегающих их него чекистов и просто по окнам. И никто ничего не мог ему сделать.

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На кадрах видео, снятых очевидцами, заметно, как полицейские прячутся за машинами и колоннами. Желающий вступить в бой с Манюровым как-то не наблюдается. Ментам, которые привыкли избивать безоружных и вымогать взятки, это просто страшно.



Евгений Манюров

В результате автоматчик убил как минимум одного ФСБшника, еще нескольких ранил. Только спустя час на Лубянку приехал спецназ, который через некоторое время и убил нападавшего. Какие мотивы были у Манюрова, никто сейчас не знает.

Сейчас лишь понятно, что он не собирался убивать просто людей, а охотился именно на гэбистов. На это указывает и выбранная им цель, и то, что нападение случилось в день ежегодной большой пресс-конференции Путина.

Более того, это случилось в тот самый момент, когда российский диктатор толкал речь о достижениях ФСБ на концерте в день чекиста. Это особенно "красиво" выглядело в эфире российского телевидения. Такое впечатление, там решили, что началась революция.



Путин с ФСБшной верхушкой на торжествах, в этот момент на Лубянке – теракт

Кстати, российский зомбоящик несколько часов вообще ничего не сообщал о стрельбе в центре. Теленачальство не могло понять – уже хвалить нападавших или пока еще ругать.

В целом же эта история показывает, насколько прогнила путинская система власти. Одинокий бывший охранник в шаге от Кремля полтора часа штурмует здание ФСБ, убивает его сотрудников, и никто ничего ему не может сделать.

Причем происходит это прямо в день чекиста, когда сам Путин толкает торжественную речь. Одна деталь: когда нападавшего убили, журналисты сразу выяснили, как его зовут, нашли квартиру его матери и даже успели взять у нее интервью. Только потом там появились следователи.

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Ну и еще одно. Нападение на штаб ФСБ в Москве у большинства людей там вызвало не ужас и шок, а живую заинтересованность. Знаете, чекистам просто никто не сочувствовал. Не знаю, чего хотел добиться этот Манюров, но в России он вполне еще может стать полумифической антисистемной фигурой, типа "приморских партизан".

Сражение в Вашингтоне

Палата представителей Конгресса США 18 декабря большинством голосов объявила импичмент президенту Дональду Трампу. Это, конечно, историческое событие, но на самом деле, большой новостью не стало. Почти все наблюдатели более или менее были уверены, что так оно будет.

С чего все началось?21 сентября стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



В Конгрессе также нашли связь между телефонным разговором Трампа с Зеленским и задержкой в выдаче военной помощи для Украины. Получили мы ее на несколько месяцев позже, чем было обещано. Таким образом Трамп мог давить на президента Украины.



Именно из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Его обвиняют по двум статьям: в злоупотреблении властью и давлении на Украину ради личной политической выгоды, а также в попытке потом препятствовать расследованию в Конгрессе.

Демократы голосовали против Трампа, а республиканцы – за него. Тут надо особо подчеркнуть, что в США импичмент – это НЕ увольнение президента. Голосуя за импичмент, нижняя палата Конгресса, Палата представителей, делает две вещи.

Первое: объявляет, что законные представители американского народа не доверяют президенту.

Второе: они выносят ему статьи обвинения, в которых сказано, почему они не доверяют легитимному гаранту конституции.

В данном случае Трампа обвинили по двум статьям: о злоупотреблении властью и препятствие работе Конгресса.

► Первый пункт. Имеется в виду, что он злоупотребил полномочиями президента США, когда попытался шантажом выдавить из иностранного лидера (Владимира Зеленского) компромат на своего политического оппонента, демократа Джо Байдена.

► Второй пункт. Трампа обвинили в том, что он мешал работе Конгресса, когда запретил своим подчиненным давать показания следствию, а также запретил выдавать депутатам какие-либо документы по этому делу.

По американским законам, Конгресс не просто имеет право, он обязан надзирать за деятельностью президента. Поэтому попытка президента уйти от этого надзора является нарушением конституции.

Если совсем просто: Трампа винят, что сначала шантажировал Зеленского, а потом пытался это скрыть и заметал следы.

С нижней палатой все ясно. Там большинство у демократов, они свою роль выполнили: объявили Трампу импичмент. Отменить это решение или как-то отыграть назад уже нельзя – это пятно навсегда останется с ним.



Дональд Трамп и Владимир Зеленский​

Это, конечно, неприятно, но Трамп не унывает. Он знал, что так и будет, но ставка его на верхнюю палату, на Сенат. Именно сенаторы проводят судебное заседание, где решают, достаточно ли в статьях импичмента оснований для увольнения президента.

Сейчас там большинство у верных президенту республиканцев. По всем прогнозам, они должны его оправдать и сделать победителем во всей этой истории.

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Смотрите: в любом обзоре ситуации с импичментом, включая мои собственные, вы могли услышать или прочитать примерно такие слова: "Нижняя палата Конгресса объявит Трампу импичмент, но Верхняя оправдает и откажется гнать его из Белого дома".

С этим утверждением вообще никто не спорил. Дело даже дошло до того, что спикер Сената республиканец Митч Макконнелл еще до суда заявил, что шансов на увольнение Трампа вообще нет. Ни единого!

Поэтому он предложил провести заседание Сената по этому вопросу максимально быстро. Обвинение и защита просто зачитывают свои позиции, после чего сенаторы голосуют. Никаких представлений доказательств и документов, показаний свидетелей, прений сторон и всякого такого он категорически не хочет. Минимальный, чисто формальный процесс и быстрое голосование гарантируют, что Трампа быстро оправдают.

В общественном сознании он останется победителем, а демократы – проигравшими. Про Украину скоро все забудут, скандал утихнет, и Трамп спокойно победит на выборах в ноябре 2020 года.

Справка. Президент США Дональд Трамп стал третьим американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с конституцией.

Если же на суде начнут выступать свидетели, которых хотят вызвать демократы, то все может пойти наперекосяк. Например, приходит в Сенат бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и говорит: "Наш президент – преступник. Он действительно поставил свои интересы выше американских". Бум!



Джон Болтон

Болтон – это супер-ястреб и мега-консерватор. Он типа Джорджа Буша, Дика Чейни и Рональда Рейгана. Республиканцы ему верят и доверяют. И он реально был внутри всей украинской истории, он всё о ней знает. Этот человек может утопить Трампа.

Может возникнуть вопрос: а почему же он будет свидетельствовать против президента-республиканца? Ответ прост: в сентябре 2019 года Трамп довольно бесцеремонно выкинул Болтона из Белого дома. А на дорожку еще и посмеялся над ним.

Другие свидетели демократов несут с собой другие проблемы, но тоже очень неприятные для республиканцев. Они могли бы рассказать, кто изначально отдал приказ задержать выделение помощи Украине. Скорее всего, это был Трамп, но прямых доказательств его вины в этом пока нет.

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То же самое касается документов по этому делу. До сих пор Белый дом их не выдает, республиканцы даже не хотят их видеть. Позиция сторонников президента такая: "Никого слушать мы не хотим, ничего видеть нам не надо, вникать в это дело – тоже увольте. Давайте все закроем и забудем".

Демократы на это возражают: "Эй, вообще-то у нас тут самый важный судебный процесс за последние лет 20. Мы выясняем, совершал ли преступление сам президент! Поэтому мы обязательно должны услышать показания людей, которые точно знают, что делал и чего не делал руководитель нашей родины – США. Тут не может быть поверхностного отношения. Мы не имеем права на ошибку!"

Но большинство у республиканцев, поэтому они и решают, как именно все пройдет. Чего там хотят демократы – это дело десятое. Их никто слушать не собирается. Соответственно, всем было ясно: уже в январе 2020 года Сенат быстро соберется и так же быстро оправдает Трампа. Конец истории.

Но что-то пошло не так. Спикер нижней Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не направит в Сенат статьи импичмента, пока Верхняя палата не обеспечит честного и справедливого суда над Трампом.



Нэнси Пелоси

По сути, она требует, чтобы Сенат согласился допросить свидетелей, которых вызовет Демократическая партия. В этом случае она отправит сенатором документы. А если они будут против – то не отправит.

Это очень хитрый ход. По сути, она говорит: пятно импичмента на Трампе остается, а оправдания в Сенате он не получит. То есть она отбирает у Трампа ту самую символическую и юридическую победу, на которую он так надеялся.

Все, включая меня, думали, что эта победа у него в кармане. Что голосование в Сенате будет почти формальностью. Но теперь мы узнаем, что этого голосования может и не быть! Трамп, конечно, будет говорить, что демократы просто боятся разгрома в Сенате. И в общем, он будет прав.

Но реальности это не отменяет: формального, юридического оправдания своих действий он не получит. Эти обвинения – статьи импичмента – будут висеть над ним Дамокловым мечом. И как долго это будет продолжаться – неизвестно.

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Демократы же будут отвечать, что им нужен лишь честный суд со свидетелями. Требование вполне разумное. Отказать в его выполнении очень сложно. Ведь любой человек понимает, что для установления истины больше информации лучше, чем меньше.

Это особенно важно, когда речь идет о президенте и о будущем США – ядерной державы, самой могучей и богатой страны на свете. Все будет зависеть от того, чего захочет Трамп. Если его устроит ситуация, когда он не осужден, но и не оправдан, то суда в Сенате и не будет.

Но я уверен, что обожающий внимание шоумен Трамп все-таки согласится на вызов свидетелей. Более того, он может и сам явиться в Сенат, чтобы рассказать, какой он законопослушный молодец и какие нехорошие люди эти демократы.



Американский президент Дональд Трамп

В этом случае Трамп получит то, о чем всегда мечтал – самый популярный телеэфир в истории с аудиторией в несколько миллиардов человек, которые будут смотреть его речь. Тщеславие – очень сильная мотивация для людей трамповского склада характера.

Ну а демократы получат шанс все-таки показать президента жуликом и аферистом, нарушавшим закон и заслуживающим импичмента. Открытие суда в Сенате для неожиданных поворотов – это их единственная надежда свалить Трампа.

Нам же остается надеяться, что Дональд Фредович Трамп сорвется и прибежит в Сенат, чтобы рассказать, что он – легитимный и прокричать: "АСТАНАВИТЕСЬ".