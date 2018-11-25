Нападение на украинские корабли в Азовском море: хроника событий

В воскресенье, 25 ноября, российские корабли атаковали два украинских малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в порт в Мариуполе. Русские открыли огонь, захватили корабли. Есть раненые.

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Все началось в ночь на воскресенье, 25 ноября, когда украинские корабли подошли к Крымскому мосту. Малый бронированный артиллерийский катер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ, и сообщил о намерении прохода через Керченский пролив. Информация была получена, но ответ не предоставлен.

Зато диспетчера порта "Керчь" передали информацию о наличии украинских кораблей ФСБ России. Впоследствии пограничные корабли РФ начали сопровождение украинских военных кораблей на опасном расстоянии. После чего пограничные катера типа "Соболь", пограничный сторожевой корабль "Дон", катера типа "Мангуст", малый противолодочный корабль "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

"Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивку и леєрне ограждения, потеряно спасательный плотик", – сообщили в ВМС ВС Украины.

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Впоследствии в 13.12 был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-Морских Сил ВС Украины. Кроме того, по данным СМИ, вблизи моста в это время летали российские истребители. Телеканал НТВ в своем репортаже подтверждает, что "над Крымским мостом находилась пара штурмовиков Су-25".

Истребители над Крымским мостом

При этом сами украинские катера и буксир не могли пройти под Крымским мостом, ведь по информации Керчтрафикконтроля "на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря". Хотя в то же время через Керченский пролив свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" Пограничной службы ФСБ РФ. Этом проходу не мешал танкер с выключенной AIC, которым Россия блокирует Керченский пролив.

Около 19:00 после начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины, из Керченского пролива, российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требовали остановиться под угрозой применения оружия. Тогда же появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль "Дон" с целью попытки абордажа.

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Видео тарана украинского катера в Азовском море

В 20:28 была опубликована информация, что "после выхода из 12-мильной зоны катера Пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение".

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Впоследствии в ВМС ВС Украины сообщили, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир “Яны Капу” также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Стоит отметить, что российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что украинские корабли возвращаются в Одессу. Однако по состоянию на 22:20 по оперативной информации сообщено о том, что захвачены "Бердянск" и "Яны Капу", которые буксируются. "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов, катер не поврежден. 6 украинских военнослужащих получили ранения.

Уже после нападения Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет. На 0:00 26 ноября ожидается заседание СНБО. Там будет обсужден вопрос о военном положении. Также мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый призвал Президента Украины Петра Порошенко срочно созвать экстренное заседание парламента.

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Также представитель Украины в ООН немедленно обратился в Совбез ООН.

"Провокации РФ достигли критической черты. Россия систематически препятствует навигации в Черном и Азовском морях в нарушение норм международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому, по поручению Президента Порошенко Украина инициирует ряд шагов в Организации Объединенных Наций, в частности дипломатический демарш на уровне генерального секретаря и Совета Безопасности Организации", – заявил спикер Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

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