Последствия ликвидации Сулеймани: Иран выдвинул США условия для переговоров

Иран не исключает возможности переговоров с США после ликвидации Сулеймани. Однако Вашингтон должен для этого пойти на некоторые уступки перед Ираном.

Соединенные Штаты должны изменить подход, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, пишет Shafaq News.

К теме: Конфликт между Ираном и США: почему Трамп не хочет отомстить за обстрелы

В частности, в Иране ожидают снятия ограничительных мер.

Тегеран не исключает продолжения переговоров с Вашингтоном даже после гибели командира сил Эль-Кудс Касема Сулеймани, при условии, что Вашингтон изменит свой подход и отменит введенные санкции,

– цитирует издание слова иранского министра.

В интервью немецкой газете DER SPIEGEL Зариф добавил, что убийство Сулеймани стало началом вывода американских сил из Ирака.

"США со всей своей военной силой не смогли помешать иранским ракетам поразить американские базы в Ираке", – утверждает чиновник.

Конфликт между Ираном и США: с чего все началось

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

С генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а затем и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали более миллиона иранцев.

Похоронили же военного в Иране – в его родном городе Керман. Во время церемонии прощания произошла страшная давка, в результате которой погибли 56 человек.

Власти Ирана пообещали отомстить. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке – эта атака была не единственной. Тогда иранские власти заявляли про около 80 погибших, однако Трамп в своем обращении к нации заявил, что не пострадал ни один американец.

В день обстрела американцев, 8 января, в Иране сбили ракетами украинский самолет МАУ. Погибли все 176 человек – пассажиры и члены экипажа. Среди них – 11 украинцев.